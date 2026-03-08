Thể Công Viettel và CLB Nam Định giành 3 điểm ở vòng 15 V-League

Trận đấu giữa hai cựu vô địch V-League Becamex TPHCM và Thể Công Viettel trên sân Gò Đậu (TPHCM) tối nay (8/3) rất sôi nổi.

Thể Công Viettel (áo trắng) có chiến thắng ở vòng 15 V-League (Ảnh: CLB Becamex TPHCM).

Bóng mới lăn có 3 phút, Thể Công Viettel đã tìm thấy bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, đội trưởng đội U23 Việt Nam là Khuất Văn Khang tăng tốc, vượt qua hậu vệ Tùng Quốc bên phía CLB Becamex TPHCM, trước khi Văn Khang dứt điểm ghi bàn, giúp Thể Công Viettel dẫn trước 1-0.

Sau đó không lâu, Becamex TPHCM tìm thấy bàn san bằng tỷ số. Phút 9, Thanh Long chuyền bóng từ biên phải, bóng dội chân một hậu vệ Thể Công Viettel, trước khi bay vào lưới đội khách. Becamex TPHCM may mắn có bàn gỡ hòa 1-1.

Đến phút 42, Thể Công Viettel một lần nữa vượt lên dẫn trước. Khuất Văn Khang đá phạt góc từ cánh phải, tiền đạo Lucao của Thể Công Viettel có tình huống đánh đầu ngược tuyệt đẹp từ khoảng cách 8m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Phút 80, Wesley Nata đón đường chuyền của đồng đội, anh sút chéo góc đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

Chiến thắng này giúp cho đội bóng của HLV Popov (người Bulgaria) củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, với 31 điểm. Thể Công Viettel chỉ còn kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội (CAHN) 4 điểm, tính cho đến trước khi trận đấu giữa CLB CAHN và Hà Nội FC kết thúc vào tối nay.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay, ĐKVĐ Nam Định thắng sát nút PVF-CAND 1-0 ngay trên sân đối phương. Người ghi bàn duy nhất cho Nam Định là Lucas Alves ở phút 90.

Thua trận này, PVF-CAND giẫm chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng LPBank V-League 2025-2026, với chỉ 11 điểm sau 15 trận đấu.