CLB Thanh Hóa khủng hoảng sau khi thua HL Hà Tĩnh trên sân nhà

Ở trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 6/3, đội chủ nhà Thanh Hóa đặt mục tiêu giành chiến thắng nhằm thoát khỏi nhóm đua trụ hạng.

Tuy nhiên đội khách chơi phòng thủ chặt chẽ khiến đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

HL Hà Tĩnh giành 3 điểm trên sân của Thanh Hóa (Ảnh: VPF).

Phút 28, Tấn Tài có pha tác động từ phía sau khiến Rimario ngã trong vòng cấm HL Hà Tĩnh. Tuy nhiên sau gần 10 phút tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Rimario đã rơi vào thế việt vị trước đó và quyết định không cho Thanh Hóa hưởng phạt đền.

Lối chơi thận trọng ngược lại cũng khiến HL Hà Tĩnh không tạo được những miếng đánh hiệu quả trước Thanh Hóa và khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội khách không còn tập trung phòng ngự tiêu cực và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía đội chủ nhà. Phút 63, Trọng Hoàng khiến đội chủ nhà thót tim khi pha dứt điểm của anh đưa bóng đập trúng xà ngang bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

Phút 77, đội khách tổ chức pha đá phạt góc khá tốt, đáng tiếc pha dứt điểm của Helerson lại chệch khung thành trong gang tấc. Phút 88, Helerson tung cú dứt điểm cận thành rất nhanh, nhưng thủ môn Êli Niê đã phản xạ xuất sắc, đẩy bóng đi lệch góc khung thành.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, đội khách Hà Tĩnh bất ngờ dội gáo nước lạnh với đội chủ nhà Thanh Hóa với việc làm tung lưới thủ thành Êli Niê ở phút 93.

Từ quả đá phạt, trung vệ người Brazil Helerson băng vào đánh đầu nối đầy hiểm hóc khiến thủ môn của Thanh Hóa không thể cản phá, qua đó mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thắng muộn giúp CLB Hà Tĩnh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước CLB Thanh Hóa để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với 20 điểm sau 15 vòng đấu.

Trong khi đó CLB Thanh Hóa lâm nguy khi xếp vị trí thứ 12 với 13 điểm có được, hơn nhóm nguy cơ xuống hạng 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.