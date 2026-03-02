CLB Ninh Bình sa thải HLV người Tây Ban Nha sau 3 trận thua liên tiếp

Trên trang chủ, CLB Ninh Bình xác nhận chia tay HLV trưởng người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý Josep Maria Roma sau chuỗi trận đấu sa sút tại V-League 2025-2026.

CLB Ninh Bình chia tay HLV Gerard Albadalejo sau 3 trận thua liên tiếp (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Trong giai đoạn lượt đi của mùa giải 2025-2026, HLV Gerard Albadalejo, trợ lý HLV Josep Maria Roma đã có nhiều đóng góp quý báu giúp CLB Ninh Bình ghi được nhiều dấu ấn nhất định.

CLB Ninh Bình xin được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất tới HLV trưởng và trợ lý HLV, những người không chỉ truyền đạt cho các cầu thủ chiến thuật, kỹ năng chuyên môn mà còn nêu cao tinh thần đoàn kết - những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của toàn đội”, CLB Ninh Bình thông báo.

Quyết định được đưa ra khi đội bóng cố đô Hoa Lư trải qua 3 thất bại liên tiếp tại V-League, trước HA Gia Lai, CLB Công an Hà Nội và Nam Định. Với những thất bại này, CLB Ninh Bình đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

CLB Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League năm nay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Từ vị thế dẫn đầu, CLB Ninh Bình đã rơi xuống vị trí thứ ba, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 8 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Trước nguy cơ tiếp tục tụt vị trí trên bảng xếp hạng trong giai đoạn then chốt của mùa giải, ban lãnh đạo buộc phải hành động, với hi vọng “thay tướng, đổi vận”.

Theo kế hoạch, CLB Ninh Bình sẽ công bố tân "thuyền trưởng" vào ngày 3/3, có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 15 V-League, lúc 18h ngày 7/3 trên sân nhà. Việc gặp đội bóng đứng cuối bảng là cơ hội để Ninh Bình giành trọn 3 điểm, chấm dứt chuỗi trận thua.