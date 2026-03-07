Hoàng Anh Gia Lai và CLB Ninh Bình gây thất vọng ở vòng 15 V-League

Trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và CLB Công an TPHCM trên sân Pleiku (Gia Lai) chiều nay chứng kiến khởi đầu tốt của HAGL.

CLB Công an TPHCM có chiến thắng trước HAGL chiều nay (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Dù vậy, sau những phút đầu có phần lép vế, CLB Công an TPHCM đã thi đấu tốt hơn trong những phút sau đó. Phút cuối cùng của hiệp một, CLB Công an TPHCM có bàn thắng mở tỷ số.

Trong pha bóng này, Makrillos Peter chuyển bóng rất tốt từ biên, loại các hậu vệ của HAGL, để cho Ngô Đăng Khoa lao vào đệm bóng ghi bàn, giúp CLB Công an TPHCM dẫn trước 1-0.

Đây cũng là kết quả của trận đấu này, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức có chiến thắng quan trọng, giúp họ ngắt mạch trận thua trong thời gian gần đây.

CLB TPHCM có chiến thắng sau những trận thua gần đây (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Còn HAGL, trận thua trước CLB Công an TPHCM chưa thể giúp cho đội bóng phố núi nới rộng khoảng cách với đội cuối bảng PVF-CAND. Hiện tại, HAGL có 14 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, hơn PVF-CAND 3 điểm. Tuy nhiên, PVF-CAND đang thi đấu ít hơn một trận.

Ở một cặp đấu khác, CLB Ninh Bình dù có HLV mới Vũ Tiến Thành, nhưng vẫn bị đội bóng yếu SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Ninh Bình ghi bàn mở tỷ số ở phút 21, nhờ công của Gustavo Henrique, nhưng SHB Đà Nẵng gỡ hòa ở phút 70, nhờ công của Lucas Ribamar. Hòa trận này, Ninh Bình vẫn kém đội đầu bảng là CLB Công an Hà Nội đến 7 điểm, nhưng Ninh Bình đã thi đấu nhiều hơn đối phương 2 trận.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi tối nay, SL Nghệ An thắng CLB Hải Phòng 1-0, với bàn thắng của Date Moore, được ghi ở phút 48.