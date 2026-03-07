Tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan (12h hôm nay): Thẳng tiến vào tứ kết

*Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ giải bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 12h hôm nay (7/3, theo giờ Việt Nam), trên sân Perth Rectangular, tại thành phố Perth (Australia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Thậm chí, trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua Đài Loan trưa nay, sau đó thua tiếp Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 10/3, chúng ta cũng chưa chắc bị loại.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng (Ảnh: Getty).

Do điều lệ của giải bóng đá nữ châu Á năm nay, ngoài hai đội đứng đầu từng bảng, còn có hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng) giành quyền vào tứ kết.

Vào lúc này, các đội có khả năng đứng thứ 3 bảng A là Philippines và Iran chưa có điểm nào, họ còn một lượt trận, cùng với hiệu số bàn thắng bại khá thấp. Thế nên, nếu đội tuyển nữ Việt Nam (hiện có 3 điểm) thua cả Đài Loan lẫn Nhật Bản ở hai lượt trận cuối, về lý thuyết chúng ta vẫn có thể xếp trên Philippines hoặc Iran, để có vé vớt.

Cũng có ý kiến cho rằng, nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng thứ 3 tại bảng C (và là một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng), chúng ta sẽ gặp đối thủ dễ chịu hơn so với việc đứng thứ nhì bảng C, tại tứ kết.

Đội đứng thứ 3 bảng C sẽ thi đấu với đội đầu bảng A (Australia hoặc Hàn Quốc) ở tứ kết. Còn đội nhì bảng C sẽ gặp đội đứng đầu bảng B (Trung Quốc hoặc Triều Tiên) ở tứ kết. Nhưng đấy chỉ là nhận định một chiều.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 2 tại giải năm nay? (Ảnh: Getty).

Với đội tuyển nữ Việt Nam, rất khó nói gặp đội nào trong số các đội Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, trận nào sẽ dễ dàng hơn? Về cơ bản, gặp đội nào trong số các đối thủ trên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ có thể chơi một lối chơi: Phòng ngự thật chặt và phản công thật sắc nét. Chúng ta hầu như không có lựa chọn nào khác.

Hơn nữa, tính chuyện đứng thứ 3 trong bảng, thay vì cạnh tranh vị trí nhì bảng, chẳng khác nào chưa thi đấu đã chấp nhận thua hết 2 trận cuối vòng bảng của chúng ta. Chẳng có đội bóng nào ra sân với tư tưởng chủ bại như thế cả. Nếu mang tư tưởng đó, chúng ta sẽ tự tay đánh mất tinh thần, đánh mất nhuệ khí của toàn đội.

Thành ra, để giữ vững tinh thần và giữ vững nhuệ khí cho mục tiêu tranh vé đến World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải quyết thắng Đài Loan.

Cũng đừng quên, cho đến giờ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa nắm chắc bất cứ điều gì trong tay cả. Chính vì thế, cứ phải thắng Đài Loan đi cái đã, để ít nhất cầm chắc suất vào tứ kết. Mọi chuyện tính sau.

Thi đấu đúng phong độ, tin rằng đội bóng của HLV Mai Đức Chung đủ sức đánh bại đội bóng đến từ khu vực Đông Bắc Á.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2-1.