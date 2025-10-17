Thắng nghẹt thở, U17 nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự cúp châu Á

Do kém hiệu số bàn thắng bại trước U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc) nên U17 nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ này để đứng nhất bảng và giành vé tham dự vòng chung kết giải U17 châu Á.

Hải Yến (số 13) ghi bàn duy nhất giúp U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Hong Kong (Ảnh: VFF).

Bị đẩy vào thế buộc phải thắng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Tuy nhiên, U17 nữ Hong Kong cho thấy họ là đối thủ có tổ chức và thể lực tốt hơn so với Guam, đối thủ đầu tiên của U17 nữ Việt Nam.

Trong 10 phút đầu tiên, hàng thủ U17 nữ Việt Nam đã phải làm việc vất vả khi thủ môn Cẩm My hai lần xuất sắc cứu thua sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đội khách.

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, U17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tổ chức nhiều pha tấn công sắc bén. Liên tiếp các cơ hội được đội chủ nhà tạo ra trong hiệp 1.

Phút 30, Hồng Thái đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Yau Hazel phải bay người cứu thua. Sau đó, Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể cụ thể hóa bằng bàn thắng.

Sang hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko tung thêm những sự thay đổi nhân sự để tăng cường sức tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra trên phần sân của U17 nữ Hong Kong. Đến phút 67, nỗ lực ấy đã được đền đáp. Hải Yến bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chéo góc chuẩn xác, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi giành vé dự giải U17 nữ châu Á (Ảnh: VFF).

Có lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0, hoàn tất vòng loại với hai trận toàn thắng, ghi tên mình vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 với ngôi đầu bảng D.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Trước tiên, chúng tôi đã giành hai chiến thắng, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Toàn đội đã chơi tập trung, không để thủng lưới trong cả hai trận đấu. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội”.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu, Hải Yến, cũng không giấu được niềm vui: “Tôi rất vui vì đội đã vào vòng trong. Cả đội đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và ai cũng cố gắng hết sức. Có lúc chúng tôi chưa hiểu ý nhau, nhưng đã trao đổi để phối hợp tốt hơn trong tấn công và có được bàn thắng”.

Tiết lộ về những chỉ đạo của HLV Okiyama Masahiko trong giờ nghỉ, Hải Yến chia sẻ: “Thầy nói nếu cố gắng thì sẽ làm được. Đội luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nếu cả đội đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hết. Tôi rất tự hào vì đã mang về chiến thắng cho đội”.