Thắng nghẹt thở phút bù giờ, Liverpool cân bằng điểm với Man Utd, Chelsea

Alexis Mac Allister đã trở thành người hùng của Liverpool khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 97, giúp đội bóng vùng Merseyside giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nottingham Forest tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào tối 22/2. Kết quả này khiến thầy trò HLV Victor Pereira chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn hai điểm, trong khi Liverpool củng cố vị trí trong cuộc đua top 4.

Trận đấu khởi đầu với nhiều xáo trộn cho Liverpool khi Florian Wirtz dính chấn thương lúc khởi động, buộc chiến lược gia người Hà Lan phải thay đổi đội hình xuất phát vào phút chót. Điều này phần nào làm gián đoạn nhịp chơi của đội khách ở giai đoạn đầu. Trong khi đó, Nottingham lại tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên với cú đánh đầu vọt xà của Hugo Ekitike và cú sút như búa bổ của Murillo từ quả đá phạt, buộc một cầu thủ Liverpool phải kịp thời cản phá.

Nottingham chơi lấn lướt trước Liverpool (Ảnh: Getty).

Hiệp một diễn ra với nhiều pha bóng bị gián đoạn vì chấn thương, khiến trận đấu thiếu nhịp điệu. Dù tung ra tới 12 cú sút, Nottingham không khiến thủ môn Alisson của Liverpool phải làm việc quá vất vả. Tuy nhiên, đội chủ nhà có lý do để tiếc nuối khi gần hết hiệp một, cú dứt điểm uy lực của Elliot Anderson chỉ bay sượt xà ngang trong gang tấc, bất chấp nỗ lực bay người của Alisson.

Bước sang hiệp hai, thế trận lấn lướt tiếp tục nghiêng về Nottingham. Nikola Milenkovic bỏ lỡ cơ hội vàng khi đánh đầu chệch cột dọc từ đường tạt bóng khó chịu của Callum Hudson-Odoi. Cơ hội vẫn rất khan hiếm, và Liverpool cũng không cải thiện đáng kể. Hai sự thay đổi người trong 15 phút cuối của HLV Arne Slot không tạo ra khác biệt rõ rệt.

Trong trận đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Nottingham, Pereira cũng tung ra nhiều điều chỉnh nhằm tìm bàn thắng muộn để nới rộng cách biệt với nhóm “cầm đèn đỏ” lên năm điểm. Tuy nhiên, sau khi Morgan Gibbs-White và Ibrahim Sangare bỏ lỡ thời cơ cuối trận, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt.

Mac Allister ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh; Getty).

Phút 90+4, Mac Allister ghi bàn có phần may mắn khi cú phá bóng của Ola Aina đập vào người anh đổi hướng bay vào lưới. Bóng từng chạm tay tiền vệ người Argentina và bàn thắng không được công nhận. Dẫu vậy định mệnh vẫn mỉm cười với Liverpool khi Mac Allister kịp ập vào đá bồi cận thành ở những giây cuối cùng, mang về chiến thắng quý như vàng cho cuộc đua top 4 và đẩy Nottingham vào thế phải thấp thỏm nhìn lại phía sau.