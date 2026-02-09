Cựu trọng tài Anh tiết lộ lý do Man City bị từ chối bàn thắng phút bù giờ

Man City thắng ngược Liverpool ở phút bù giờ

"Craig Pawson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ bàn thắng thứ ba mà Man City ghi được vào lưới Liverpool", Mark Halsey lên tiếng giải thích về quyết định của trọng tài Craig Pawson khi từ chối bàn thắng của Rayan Cherki ở phút bù giờ, trong tình huống Man City đang dẫn trước Liverpool với tỷ số 2-1 trên sân Anfield ở vòng 25 Premier League tối 8/2 (giờ Việt Nam).

Dominik Szoboslai ngăn cản Erling Haaland ghi bàn ở những giây cuối trận (Ảnh: Sky Sport).

Erling Haaland cũng ngăn cản Dominik Szoboslai phá bóng (Ảnh: Sky Sport).

Trọng tài Craig Pawson rút thẻ đỏ với Dominik Szoboslai nhưng từ chối bàn thắng cho Man City (Ảnh: AFP).

Ở những giây cuối cùng, thủ môn Alisson rời khung thành để dâng cao tìm bàn gỡ cho Liverpool, Rayan Cherki tận dụng bóng bật ra và tung cú dứt điểm sệt từ gần giữa sân về phía khung thành trống trải.

Khi trái bóng lăn chậm chạp hướng về cầu môn, Erling Haaland và Dominik Szoboszlai cùng lao theo. Tiền vệ người Hungary bị phát hiện kéo áo Haaland, và trọng tài Craig Pawson đã ra hiệu cho Man City hưởng lợi thế.

Tuy nhiên, khi Szoboszlai vượt lên do pha kéo áo trước đó, Haaland lập tức đáp trả bằng cách níu áo đối thủ để ngăn anh tiếp cận bóng. Trái bóng sau đó vẫn từ từ lăn vào lưới. Tưởng chừng Man City đã có bàn thắng thứ 3 thì trọng tài Pawson lại từ chối bàn thắng vì cho rằng Haaland đã phạm lỗi với Szoboszlai. Tuy nhiên, ông lại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Szoboszlai vì ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi.

Quyết định của trọng tài Craig Pawson đã làm dấy lên tranh cãi từ người hâm mộ khi nhiều người cho rằng bàn thắng của Rayan Cherki hoàn toàn hợp lệ dù có pha tranh chấp giữa Erling Haaland và Szoboszlai.

Mark Halsley cho rằng bàn thắng bị từ chối của Man City là quyết định đúng đắn của trọng tài Craig Pawson (Ảnh: Getty).

Cựu danh thủ Gary Neville bức xúc: “VAR đang nói rằng không thể áp dụng lợi thế nhưng rồi lại bỏ qua nó. Cảm giác thật bất công. Luật thì là luật, nhưng tinh thần của trận đấu đã hoàn toàn biến mất. Không một người yêu bóng đá nào muốn bàn thắng đó bị từ chối”.

Tuy nhiên, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey cho rằng ông Craig Pawson đã có quyết định đúng đắn.

"Dominik Szoboszlai kéo Erling Haaland lại nhưng Craig chờ xem Haaland có còn kịp chạm bóng hay không. Điều đó không xảy ra, vì vậy khi Haaland kéo Szoboszlai lại, hành động đó đã ngăn cản cầu thủ Liverpool cản phá bóng đi vào lưới.

Không có dấu hiệu nào cho thấy lợi thế rõ ràng. Vì vậy, một khi trọng tài VAR John Brooks gọi Craig lại, ông ấy không còn lựa chọn nào khác, ông ấy phải xem xét lỗi đầu tiên, việc từ chối cơ hội ghi bàn.

Craig đã đúng về mặt pháp lý. Mọi người sẽ nói "Tại sao ông ấy không công nhận bàn thắng?". Nhưng pha cản bóng của Haaland rõ ràng đã ngăn cản cầu thủ Liverpool phá bóng ra xa", Mark Halsley giải thích.

Ở trận đấu trên sân nhà Anfield, Liverpool là đội bóng mở tỷ số trước ở phút 74 do công của Dominik Szoboszlai nhưng Man City có bàn gỡ hòa 10 phút sau đó nhờ pha dứt điểm của Carvalho.

Ở phút bù giờ 90+3, thủ thành Alisson phạm lỗi với Matheus Nunes khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Erling Haaland ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Man City, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Arsenal xuống còn 6 điểm.

"Alisson phạm lỗi với Matheus Nunes và đó là một quả phạt đền rõ ràng, Liverpool không có gì phải phàn nàn. Yếu tố quan trọng nhất là liệu quả bóng còn trong cuộc chơi hay không. Vì vậy, trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thổi phạt đền", Mark Halsley cũng lý giải tình huống Liverpool bị thổi phạt đền ở phút bù giờ và thua trận.