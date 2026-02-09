Tranh cãi gay gắt về bàn thắng bị từ chối của Man City

Trong chuyến hành quân tới sân Anfield của Liverpool, Man City đã bị dẫn trước sau khi Szoboszlai thực hiện cú sút phạt đẹp mắt ở phút 74. Tuy nhiên, sau đó, Man “xanh” đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ khi ghi hai bàn thắng do công của Bernardo Silva (phút 84) và Haaland (phút 90+3).

Szoboszlai kéo ngã Haaland khi trái bóng đang hướng về khung thành (Ảnh: Getty).

Sau khi bị Szoboszlai phạm lỗi, Haaland lại cố gắng kéo áo cầu thủ của Liverpool (Ảnh: Getty).

Trái bóng lăn vào khung thành trong lúc hai cầu thủ cùng ngã (Ảnh: Getty).

Trong những giây cuối cùng, thủ môn Alisson rời khung thành để dâng cao tìm bàn gỡ cho Liverpool, Rayan Cherki tận dụng bóng bật ra và tung cú dứt điểm sệt từ gần giữa sân về phía khung thành trống trải.

Khi trái bóng lăn chậm chạp hướng về cầu môn, Haaland và Szoboszlai cùng lao theo. Tiền vệ người Hungary bị phát hiện kéo áo Haaland, và trọng tài Craig Pawson đã ra hiệu cho Man City hưởng lợi thế.

Tuy nhiên, khi Szoboszlai vượt lên do pha kéo áo trước đó, Haaland lập tức đáp trả bằng cách níu áo đối thủ để ngăn anh tiếp cận bóng. Trái bóng sau đó vẫn từ từ lăn vào lưới. Tưởng chừng Man City đã có bàn thắng thứ 3 thì trọng tài Pawson lại từ chối bàn thắng vì cho rằng Haaland đã phạm lỗi với Szoboszlai. Tuy nhiên, ông lại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ Liverpool vì ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi.

Ông Pawson giải thích về quyết định của mình: “Sau khi xem lại, Erling Haaland có pha kéo áo Dominic Szoboszlai. Tuy nhiên, trước đó Szoboszlai đã phạm lỗi giữ người, ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định cuối cùng là đá phạt trực tiếp cho Man City và thẻ đỏ”.

Trọng tài xem VAR và từ chối bàn thắng cho Man City (Ảnh EPA).

Cựu danh thủ Gary Neville bức xúc: “VAR đang nói rằng không thể áp dụng lợi thế nhưng rồi lại bỏ qua nó. Cảm giác thật bất công. Luật thì là luật, nhưng tinh thần của trận đấu đã hoàn toàn biến mất. Không một người yêu bóng đá nào muốn bàn thắng đó bị từ chối”.

Huyền thoại của Man Utd tiếp tục chỉ trích trọng tài Pawson: “Đúng là một kẻ phá hỏng cảm xúc. Ông ấy vừa giết chết một trong những khoảnh khắc hay nhất mùa giải”.

Phát biểu sau trận đấu, Haaland nêu quan điểm: “Với tôi, trọng tài buộc phải tuân theo luật. Nhưng Szoboszlai phải nghỉ thi đấu, điều đó thật đáng tiếc. Thà cho Man City bàn thắng còn hơn là rút thẻ đỏ cho Liverpool. Dù sao thì luật là luật”.

HLV Pep Guardiola cũng đồng tình với học trò: “Chẳng phải nên dùng một chút lẽ thường sao? Trong mỗi trận đấu có bao nhiêu pha kéo áo như vậy và trọng tài vẫn cho chơi tiếp? Nếu trọng tài công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City, còn Szoboszlai vẫn được thi đấu. Như vậy, ai cũng vui”.

Trong khi đó, Szoboszlai nhận thẻ đỏ vì cố tình ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của Man City (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, cựu cầu thủ Man City, Micah Richards, cho rằng tổ trọng tài đã làm đúng luật, dù tiếc nuối khi bàn thắng bị từ chối: “Họ chỉ áp dụng luật. Haaland đã kéo áo, nên không còn lựa chọn nào khác.”

Cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher thì chỉ trích Szoboszlai vì quyết định thiếu tỉnh táo: “Đó là một quyết định ngớ ngẩn. Hãy để bàn thắng xảy ra. Liverpool đã thua rồi, không cần thiết phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ như vậy”.

Với chiến thắng trước Liverpool, Man City vẫn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với 56 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.