Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona vô địch lượt đi La Liga

Với mục tiêu chiến thắng, Barcelona tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Yamal, Fermin, Raphinha, Torres. Tuy nhiên, Villarreal mới là đội khởi đầu tốt hơn, họ liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Raphinha mở tỷ số cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Barcelona là đội chơi sắc sảo hơn và ở phút 12, Raphinha kiếm về quả phạt đền sau tình huống bị Comesana phạm lỗi trong vòng cấm. Chính ngôi sao người Brazil thực hiện thành công quả đá 11m để mở tỷ số trận đấu cho CLB xứ Catalonia.

Sau đó, Villarreal đã đưa được bóng vào lưới Barcelona sau pha phản lưới của Kounde, nhưng bàn thắng không được công nhận do Cardona đã việt vị trước đó.

Thế trận vẫn ở trạng thái giằng co cho đến khi Veiga có pha vào bóng thô bạo với Lamine Yamal, khiến trung vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu ở phút 39 và đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Lamine Yamal ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Barcelona ép sân ở hiệp 2 nhưng phải tới phút 63, họ mới cụ thể hoá được ưu thế hơn người. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Villarreal, bóng bật ra đến chân De Jong và anh chuyền lại để Lamine Yamal tung cú chích mũi giày chuẩn xác, đưa bóng đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona.

Niềm vui của Barcelona không trọn vẹn khi Kounde phải rời sân vì chấn thương cuối trận, làm gia tăng nỗi lo nơi hàng thủ của HLV Hansi Flick, nhất là trong bối cảnh Christensen vừa bị chấn thương dây chằng đầu gối và nghỉ thi đấu dài ngày.

Đánh bại Villarreal ngay trên sân của đối thủ, Barcelona củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 4 điểm nhiều hơn đại kình địch Real Madrid sau 18 trận. Đoàn quân HLV Hansi Flick cầm chắc chức vô địch lượt đi La Liga và khép lại năm 2025 thành công ở đấu trường trong nước.

Đội hình thi đấu

Villarreal: Junior, Navarro, Marin, Veiga, Cardona, Comesana, Parejo, Buchanan, Moleiro, Pepe, Perez.

Thẻ đỏ: Villarreal: Veiga (39').

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia, De Jong, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres.

Bàn thắng: Raphinha (12’), Yamal (63').