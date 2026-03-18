Thắng 3-0 ở lượt đi, đội bóng Na Uy vẫn bị loại ở Champions League

Hành trình vào vòng 1/8 của Bodo/Glimt được xem là thần kỳ khi đội bóng lần đầu tiên tham dự Champions League đã đánh bại một loạt ông lớn là Man City và Atletico Madrid ở hai vòng đấu cuối cùng tại vòng bảng để giành vé vào vòng play-off.

Tiếp đó, Bodo/Glimt gây sốc khi đánh bại Inter Milan (đội á quân mùa giải trước) cả trên sân nhà và sân khách để tiến vào vòng 1/8. Đội bóng Na Uy tưởng như đã đặt một chân vào vòng tứ kết khi thắng đậm Sporting Lisbon với tỷ số 3-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Bodo/Glimt nhận thất bại sốc ở trận lượt về vòng 1/8 trên sân nhà của Sporting Lisbon (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên ở trận lượt về trên sân nhà của đội bóng Bồ Đào Nha, Bodo/Glimt bất ngờ để thua tới 0-5 và chấm dứt hành trình thần kỳ của mình tại giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Trong tình thế bị dẫn 3-0 sau trận lượt đi, đội chủ nhà Sporting Lisbon dồn lên tấn công ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc nhưng phải sau hơn nửa giờ đầu tiên của hiệp 1 mới có được bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Goncalo Inacio ở phút 34.

Bodo/Glimt thiếu may mắn khi có tình huống đưa bóng đập trúng xà ngang ở phút cuối hiệp 1, để rồi chứng kiến sự sụp đổ trong hiệp 2. Phút 61, Pedro Goncalves dứt điểm từ đường căng ngang của Luis Suarez giúp đội nhà dẫn trước hai bàn. Đến phút 78, Sporting Lisbon có bàn thắng thứ 3 nhờ được hưởng phạt đền và trên chấm 11m Luis Suarez không mắc sai lầm nào.

Sporting Lisbon ăn mừng màn lội ngược dòng khó tin trong lịch sử Champions League (Ảnh: Getty).

Với việc hoà nhau với tỷ số 3-3 sau hai lượt trận, cả hai đội buộc phải phân định thắng thua ở hiệp phụ. Maxi Araujo giúp đội chủ nhà ghi bàn thắng thứ 4 chỉ sau 2 phút bóng lăn. Đến phút bù giờ của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Rafael Nel ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận để ghi tên Sporting Lisbon vào vòng tứ kết.

Trong lịch sử của UEFA Champions League, Barcelona đã thua 0-4 trước Paris Saint-Germain ở trận lượt đi vòng 1/8 mùa giải 2016-17 và đã phục thù thành công với chiến thắng 6-1 ở trận lượt về.