Thắng Atletico 3-0, Barcelona vẫn bị loại ở Cúp Nhà vua

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Metropolitano, Barcelona nhận thất bại 0-4 đầy cay đắng. Ở trận bán kết lượt về tại Nou Camp sáng 4/3, Barcelona hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ.

Barcelona thắng Atletico 3-0 ở Nou Camp, nhưng vẫn bị loại ở Cúp Nhà vua (Ảnh: Reuters).

HLV Hansi Flick sử dụng bộ ba tiền đạo gồm Lamine Yamal, Raphinha, Torres. Bên phía Atletico, HLV Diego Simeone kỳ vọng vào hai ngôi sao Griezmann và Alvarez.

Barcelona dồn đội hình lên tấn công, nhưng họ sớm chịu tổn thất về lực lượng. Ngay phút 12, hậu vệ Kounde dính chấn thương rời sân và được thay thế bằng Balde, khiến sức mạnh tấn công bên cánh phải bị ảnh hưởng.

Nỗ lực của Barcelona được cụ thể hóa ở phút 29, Lamine Yamal xử lý bóng kỹ thuật để loại bỏ Lookman trước khi căng ngang vào khu vực 5m50, tạo điều kiện cho Bernal đệm bóng cận thành tung lưới Atletico, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Cuối hiệp 1, Pedri bị Pubill phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Raphinha bình tĩnh đánh lừa thủ môn Musso trên chấm 11m giúp Barcelona dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Barcelona trở thành cựu vô địch, Atletico giành vé vào chung kết (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Barcelona vẫn duy trì sức ép liên tục còn Ateltico dồn toàn đội hình về phòng ngự. Đến phút 72, đoàn quân HLV Hansi Flick nâng tỷ số lên 3-0 sau cú dứt điểm cận thành của Bernal từ quả tạt chuẩn xác của Cancelo.

Trong 20 phút còn lại, Barcelona nỗ lực tấn công nhưng họ vấp phải hàng thủ Atletico chơi kiên cường. CLB xứ Catalona không thể tìm được bàn thắng thứ 4 để cân bằng tỷ số trận lượt đi.

Trận bán kết lượt về ở Nou Camp kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về Barcelona, nhưng Atletico vẫn thắng chung cuộc 4-3. Barcelona trở thành cựu vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trong khi Atletico sẽ gặp Bilbao hoặc Sociedad ở trận chung kết.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde (Balde 13' - Araujo 71'), Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermin (Rashford 64'), Lamine Yamal, Raphinha, Torres (Olmo 64').

Bàn thắng: Bernal (29', 72'), Raphinha (45+5'-pen).

Atletico: Musso, Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri, Cardoso, Koke (Sorloth 58'), Giuliano Simeone (Gimenez 76'), Lookman (Molina 58'), Griezmann, Alvarez (Baena 69').