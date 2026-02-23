Barcelona soán ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid

Tiếp đón Levante trên sân nhà Nou Camp, Barcelona có được tâm lý khá thoải mái. Việc Real Madrid thua đau trước Osasuna mở ra cơ hội trở lại ngôi đầu bảng cho đoàn quân HLV Hansi Flick.

Barcelona thi đấu ung dung và kiểm soát thế trận trước Levante (Ảnh: Reuters).

Barcelona phòng ngự thiếu chắc chắn và họ may mắn không bị thủng lưới ở phút đầu tiên, sau cú dứt điểm nhanh của tiền đạo Carlos Alvarez.

Đến phút thứ 4, Marc Bernal băng vào dứt điểm cận thành từ quả căng ngang của Eric Garcia, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. Bàn thắng giúp Barcelona giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin.

Levante nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha lên bóng của họ dễ dàng bị bắt bài. Barcelona sử dụng đầy đủ các ngôi sao tấn công như Lewandowski, Raphinha, Yamal và Olmo, nhưng trận đấu này ghi dấu ấn của các tiền vệ.

Ở phút 32, tiền vệ người Hà Lan De Jong ghi bàn khi anh băng vào vòng cấm đúng nhịp, đón quả tạt của Cancelo và tung cú dứt điểm thành bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho CLB xứ Catalonia.

Barcelona trở lại ngôi đầu bảng La Liga (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục ép sân nhưng các tiền đạo dứt điểm quá vội vàng. Phải tới phút 81 họ mới lại có bàn tiếp theo, Fermin Lopez tung cú sút xa rất căng đập cột dọc đi vào lưới Levante, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona.

Trận thắng này đưa Barcelona trở lại ngôi đầu bảng La Liga sau vòng 25. Đoàn quân HLV Hansi Flick có được 61 điểm, hơn Real Madrid 1 điểm và cuộc đua vô địch hứa hẹn hấp dẫn trong giai đoạn sắp tới.

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Bàn thắng: Bernal 4', De Jong 32', Fermin Lopez 81'.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero.