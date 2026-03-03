Real Madrid hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona

Tiếp đón Getafe trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid cần 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Barcelona. HLV Arbeloa sử dụng các tiền đạo Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius đá chính từ đầu còn Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương.

Satriano ghi bàn thắng duy nhất giúp Getafe đánh bại Real Madrid (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid là đội nắm quyền kiểm soát và dồn đội hình lên tấn công. Họ tạo ra các cơ hội rõ rệt, nhưng sai sót ở hàng thủ đã tạo điều kiện để Getafe khai thác.

Phút 39, hậu vệ Real Madrid không áp sát, tạo điều kiện để tiền đạo Satriano tung cú vuốt bóng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Courtois mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến các khán giả trên sân Bernabeu kinh ngạc.

Bị dẫn bàn, Real Madrid dồn lên tấn công, họ tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các tiền đạo như Gonzalo Garcia, Vinicius khiến đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1 ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục tấn công nhưng họ không thể tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ được tổ chức chặt của Getafe. Thiếu vắng Mbappe, các tiền đạo Real Madrid dễ dàng bị hàng phòng ngự số đông của đội khách bắt bài.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Getafe (Ảnh: Getty).

Về cuối trận, căng thẳng thậm chí còn nổ ra khiến mỗi đội có một cầu thủ nhận thẻ đỏ. Mastantuono bên phía Real Madrid bị truất quyền thi đấu, còn Liso của Getafe cũng bị đuổi khỏi sân.

Chung cuộc, Real Madrid thua 0-1 trước Getafe ngay tại Bernabeu và đây là trận thua thứ hai liên tiếp của họ ở La Liga, sau thất bại 0-1 trước Osasuna cách đây một tuần.

Kết quả này khiến Real Madrid gặp thử thách lớn ở cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga. Hiện tại, họ xếp thứ 2 với 60 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm. Ở vòng 27 La Liga, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa chạm trán Celta Vigo.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Carreras, Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius.

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Boselli, Zaid Romero, Diego Rico, Kiko Femenia, Luis Milla, Arambarri, Satriano, Vazquez.

Bàn thắng: Satriano (39').