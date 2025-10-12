Than KSVN giành huy chương tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN) nhập cuộc với mục tiêu giành 3 điểm, nhưng Phong Phú Hà Nam quyết rời giải với hình ảnh đẹp, nên trận này diễn ra khá kịch tính.

Than KSVN chắc chắn có huy chương tại giải bóng đá VĐQG 2025 (Ảnh: VFF).

Đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải tỏ ra khá bế tắc trong các pha hãm thành. Phải đến phút 61, sau tình huống đá phạt góc, Trúc Hương mới đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 1-0 cho Than KSVN.

Thắng lợi này giúp cho Than KSVN chắc chắn có mặt trong tốp 3 với 19 điểm. Thậm chí, họ có hy vọng cán đích ở vị trí thứ nhì toàn giải, nếu như đội nữ Hà Nội (18 điểm) thua TPHCM (20 điểm) trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, diễn ra ngày mai (13/10).

Cuộc đọ sức giữa hai đội Hà Nội và TPHCM diễn ra vào chiều mai có sức hút rất lớn, bởi đội thắng sẽ giành ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 12/10, Thái Nguyên T&T thắng đội nữ TPHCM 2 với tỷ số 2-0. Thái Nguyên T&T kết thúc giải với 17 điểm, không giành được huy chương.