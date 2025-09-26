Đội Hà Nội tái chiếm ngôi đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025

Ở trận đấu giữa hai đội Phong Phú Hà Nam và Hà Nội diễn ra chiều nay (26/9), đội bóng đá nữ thủ đô chứng tỏ sự vượt trội và họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, được ghi do công của Hải Yến.

Đội nữ Hà Nội (áo vàng) chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG 2025 (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, Hải Yến cũng là người ghi tiếp hai bàn thắng nữa cho đội nữ Hà Nội ở các phút 51 và phút bù giờ thứ 5 của hiệp thi đấu thứ nhì.

Trong khi đó, bàn rút ngắn tỷ số của Phong Phú Hà Nam được thực hiện bởi Vũ Thị Hoa ở phút 65.

Chung cuộc, Hà Nội thắng 3-1. Qua đó, Hà Nội tái chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Đội nữ Hà Nội hiện có 14 điểm, hơn đội nhì bảng TPHCM một điểm.

Ở trận đấu còn lại diễn ra trong buổi chiều nay, Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN) thắng Thái Nguyên T&T với tỷ số 2-1.

Than KSVN mở tỷ số ở phút 12, do công của Thúy Hằng. Đến phút 47, Nhật Lan sút xa, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Than KSVN. Bàn gỡ của Thái Nguyên T&T trong trận đấu này được ghi do công của Như Quỳnh, thực hiện ở phút 62.