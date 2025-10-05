CLB Hà Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Phong Phú Hà Nam lại tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) có chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay (Ảnh: VFF).

Tình huống ăn bàn đáng chú ý nhất của Phong Phú Hà Nam trong hiệp một là pha đánh đầu của Thanh Hiếu ở phút 31. Dù vậy, thủ môn Kiều My đã cảnh giác để đẩy bóng bật xà dội ra, cứu một bàn thua trông thấy cho đội TPHCM 2.

Mãi cho đến phút 54, sau rất nhiều pha tấn công, Phong Phú Hà Nam mới tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 54. Trong tình huống này, Tạ Thị Thủy áp sát khung thành của đối phương, cô nhanh chân sút bóng, đưa bóng vào góc cao, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Phong Phú Hà Nam tại giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Còn với đội nữ TPHCM 2, thất bại này gần như sẽ khiến cho đội bóng trẻ đến từ TPHCM nhận vị trí cuối bảng cho đến hết giải.

Lượt đấu thứ 9, lượt đấu áp chót của giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10. Trong đó, có cặp đấu đáng chú ý giữa đội đầu bảng TPHCM và Than Khoáng Sản Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, TPHCM sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.