Đội Hà Nội sống lại hy vọng lên ngôi tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

Chỉ phải gặp đội bóng yếu TPHCM 2 ở lượt 9, lượt đấu áp chót giải bóng đá nữ VĐQG năm nay, CLB bóng đá nữ Hà Nội tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

Đội nữ Hà Nội (áo vàng) áp sát ngôi đầu giải bóng đá nữ VĐQG 2025 (Ảnh: VFF).

Mục tiêu của đội Hà Nội rất rõ ràng, họ muốn giành chiến thắng. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu sớm đến với đội bóng thủ đô theo kịch bản ít ai ngờ tới.

Phút 15, Như Ý bên phía TPHCM 2 đá phản lưới nhà, giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Sau đó, dù tấn công nhiều, nhưng đội nữ Hà Nội không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, bàn thắng liên tiếp đến với nhà cựu vô địch. Phút 47, Vạn Sự lập công nhân đôi cách biệt cho Hà Nội.

Ở các phút 68, 72 và 84, lần lượt Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa và Tú Anh lập công, ghi bàn giúp đội nữ Hà Nội đào sâu cách biệt.

Xen giữa các bàn thắng vừa nêu, TPHCM 2 chỉ kịp có một bàn gỡ, được ghi ở phút 78, do công của Quỳnh Anh.

Chiến thắng 5-1 giúp Hà Nội chỉ còn kém đội đầu bảng hai điểm và Hà Nội vẫn còn hy vọng lên ngôi tại giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025. Ở lượt đấu cuối, CLB bóng đá nữ Hà Nội sẽ trực tiếp chạm trán với CLB bóng đá nữ TPHCM.