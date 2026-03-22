Thần đồng gốc Philippines lập kỷ lục ấn tượng khi tỏa sáng ở PSG

Đêm qua, PSG đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0 trên sân của Nice. Chiến thắng này giúp đội bóng nhà giàu nước Pháp tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 60 điểm, hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là Lens và thi đấu ít hơn 1 trận.

Dro Fernandez (giữa) ghi bàn đầu tiên cho PSG (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trong chiến thắng của PSG, thần đồng Dro Fernandez đã đóng góp 1 bàn thắng. Tiền vệ sinh năm 2008 trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona nhưng chuyển sang thi đấu cho PSG trong năm nay. Anh có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là người Philippines. Hiện tại, Dro Fernandez là thành viên của đội U18 Tây Ban Nha.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Dro Fernandez cho PSG sau 7 trận ra sân. Trong đó, anh đã được đá chính trong các trận đấu với Metz, Monaco và Le Havre ở Ligue 1.

Với pha lập công này, thần đồng gốc Philippines đã trở thành cầu thủ trẻ nhất không thuộc lò đào tạo của PSG ghi bàn cho đội bóng này trong lịch sử. Ở thời điểm này, Dro Fernandez mới 18 tuổi 68 ngày. Bên cạnh đó, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ 5 ghi bàn cho PSG trong kỷ nguyên của giới chủ Qatar.

Thần đồng gốc Philippines là quân bài chiến lược của HLV Luis Enrique mùa này (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis Enrique không ngớt lời khen ngợi Dro Fernandez: “Tôi không bất ngờ khi cậu ấy ghi bàn. Tôi hiểu rõ tài năng của Dro Fernandez. Dù còn trẻ nhưng cậu ấy tiến bộ rất nhanh. Tiền vệ trẻ này thích nghi rất nhanh với chiến thuật của tôi. Cậu ấy có thể đá thấp, nhưng điểm mạnh là khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn”.

Trong khi đó, Dro Fernandez tỏ ra hạnh phúc khi đi vào lịch sử PSG: “Thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để giúp đội bóng và luôn sẵn sàng ra sân. Trên hết, tôi hạnh phúc vì chiến thắng của toàn đội. Chúng tôi biết đây là một trận đấu quan trọng.

Tôi nghĩ cả đội đã chơi rất tốt trong cả trận đấu. Chúng tôi bước vào giờ nghỉ với sự tự tin cao và tiếp tục hiệp 2 cũng tốt như vậy. Tôi vui vì đã đóng góp cho đội bóng. Đó là lý do tôi ở đây và ký hợp đồng với CLB này. Và tôi thực sự hạnh phúc, đặc biệt là với chiến thắng của PSG”.