PSG hạ gục Chelsea trong “cơn mưa bàn thắng” tại Paris

PSG đã tạo ra lợi thế dẫn trước ba bàn đầy ấn tượng sau khi đánh bại Chelsea 5-2 trong một trận đấu kịch tính tại vòng 1/8 UEFA Champions League vào rạng sáng 12/3. Chiến thắng này giúp đại diện nước Pháp nắm giữ lợi thế lớn trước trận lượt về tại London vào tuần tới, đồng thời nối dài chuỗi trận áp đảo trước The Blues tại đấu trường này với 4 chiến thắng trong 9 lần đối đầu gần nhất của đội bóng thành London (hòa 3, thua 2 trận).

Trong màn tái hiện trận chung kết Club World Cup năm ngoái, PSG nhập cuộc đầy quyết tâm tại Parc des Princes (Paris). Sau những cơ hội bị bỏ lỡ từ cả hai phía, đội chủ nhà đã mở tỷ số ở phút thứ 10. Joao Neves đánh đầu nhả bóng ở cột xa, tạo điều kiện cho Bradley Barcola dứt điểm chuẩn xác, đưa bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới. PSG tiếp tục dồn ép và suýt có bàn thứ hai khi cú sút uy lực của Ousmane Dembele bị thủ thành Filip Jorgensen đẩy chạm cột dọc.

Trận đấu giữa PSG và Chelsea diễn ra sôi động sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Getty).

Thoát thua trong gang tấc, Chelsea đáp trả với pha căng ngang nguy hiểm của Pedro Neto bị Matvey Safonov cản phá. Ở chiều ngược lại, Jorgensen tiếp tục phản xạ xuất sắc trước cú cứa lòng của Barcola. Sức ép của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả khi hiệp một trôi về cuối. Đường chuyền dài của Enzo Fernandez tìm đến Malo Gusto, và hậu vệ này tung cú dứt điểm gọn gàng xuyên qua Safonov để gỡ hòa ở phút 28.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Chỉ 15 giây sau khi Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho đội khách, Dembela bứt tốc phản công rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Jorgensen, đưa PSG vượt lên lần nữa ở phút 40.

Bước vào hiệp hai, Chelsea với hy vọng kéo dài chuỗi 6 chiến thắng trước các đội bóng Pháp tại Champions League đã gia tăng sức ép. Đội bóng của HLV Liam Rosenior vẫn tỏ ra nguy hiểm, và bàn gỡ đến ở phút 57 khi Neto bứt tốc rồi căng ngang thuận lợi để Fernandez dứt điểm cận thành, ghi bàn thứ 12 của anh mùa này. Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn trong nửa giờ cuối, buộc HLV Luis Enrique phải tung Khvicha Kvaratskhelia và Lee Kang-in vào sân.

Kvaratskhelia được tung vào sân trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Kvaratskhelia nhanh chóng tạo dấu ấn khi PSG tiếp tục tìm thấy mành lưới của Chelsea. Ngôi sao người Georgia chuyền bóng dọn cỗ để Vitinha thực hiện cú lốp bóng tinh tế sau sai lầm tai hại của Jorgensen ở phút 74 để lần thứ ba đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn. Đội khách tưởng như đã gỡ hòa lần nữa khi Joao Pedro dứt điểm cận thành tung lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Những khoảnh khắc mong manh ấy đã khiến Chelsea phải trả giá. Phút 86, Kvaratskhelia tỏa sáng với pha cắt vào từ cánh trái rồi cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa nâng tỷ số lên 4-2, sân vận động Parc des Princes bùng nổ trong niềm vui sướng của cổ động viên đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, PSG còn ghi thêm bàn thứ 5 ở phút bù giờ cuối cùng khi Kvaratskhelia xuất hiện đúng lúc để đệm bóng từ đường căng ngang của Achraf Hakimi, qua đó giúp thầy trò Luis Enrique tạo ra lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Đội hình thi đấu

PSG (4-3-3): Safonov 6; Hakimi 6, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6; Zaire-Emery 6 (Mayulu 78), Vitinha 7, Joao Neves 7; Doue 7 (Kvaratskheila 64, 7), Dembele 7 (Lee 69, 6), Barcola 8 (Hernandez 78)

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen 3; Gusto 6 (Garnacho 88), Chalobah 5, Fofana 5, Cucurella 6; James 6.5, Caicedo 6; Palmer 6 (Lavia 83), Fernandez 6, Neto 6.5; Joao Pedro 6 (Delap 83)