Dembele tỏa sáng, Paris Saint Germain thắng đậm Marseille

Ở trận lượt đi, Marseille từng tận dụng tốt sự vắng mặt của Ousmane Dembele để giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu rạng sáng nay, khi chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 trở lại, mọi hy vọng của đội bóng thành phố cảng đã nhanh chóng tan thành mây khói.

Dembele ghi bàn mở tỷ số cho PSG (Ảnh: Getty).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG đã đẩy cao đội hình nhằm phủ đầu đối thủ. Phút 12, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ đường chọc khe tinh tế của Joao Neves, Nuno Mendes thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ cho Dembele dứt điểm gọn gàng mở tỷ số.

Marseille nỗ lực vùng lên nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ khiến họ liên tục đặt khung thành vào tình trạng báo động. Phút 37, đẳng cấp của cầu thủ hay nhất thế giới một lần nữa lên tiếng.

Dembele có pha đi bóng kỹ thuật, loại bỏ hoàn toàn bộ đôi trung vệ Balerdi và Medina trước khi tung cú sút quyết đoán dội mép dưới xà ngang, hoàn tất cú đúp đẳng cấp và nhân đôi cách biệt cho PSG.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có gì thay đổi khi PSG vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận. Sự đen đủi đeo bám Marseille khi trung vệ Medina, trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Vitinha, đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, giúp đội bóng thủ đô có bàn thắng thứ ba.

Tiếp đà hưng phấn, HLV Luis Enrique bắt đầu tung các quân bài dự bị vào sân để gia tăng sức ép. Phút 68, tân binh Kvaratskhelia để lại dấu ấn bằng một cú vô lê kỹ thuật không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Cơn ác mộng của Marseille khép lại ở phút 74 khi Lee Kang In tận dụng sai lầm phá bóng hỏng của hàng thủ đội khách, tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 5-0.

PSG trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1 sau chiến thắng 5-0 trước Marseille (Ảnh: Getty).

Chiến thắng hủy diệt này không chỉ giúp PSG đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Lens mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tuyệt đối của đội bóng này tại đấu trường tại Ligue 1.

Với một Ousmane Dembele đang ở đỉnh cao phong độ, đội bóng thủ đô nước Pháp dường như không có đối thủ xứng tầm ở giải quốc nội. Trong khi đó, Marseille sẽ cần rất nhiều thời gian để đứng dậy sau thất bại nghiệt ngã này.