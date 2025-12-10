Rashford và Yamal ghi dấu ấn, Barcelona ngược dòng giành chiến thắng

Tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đặt mục tiêu chiến thắng. HLV Hansi Flick sử dụng đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao tiền đạo Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Barcelona trải qua 90 phút khó khăn trước Eintracht Frankfurt (Ảnh: Reuters).

Barcelona chủ động ép sân, ở phút thứ 10, Raphinha thoát xuống sớm và việt vị trước khi thực hiện đường căng ngang cho Lewandowski dứt điểm tung lưới Eintracht Frankfurt. Công nghệ VAR từ chối bàn thắng của Barcelona.

Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 21, Nathaniel Brown chọc khe thông minh cho Ansgar Knauff và cầu thủ này bứt tốc rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Joan Garcia, giúp đại diện nước Đức dẫn trước 1-0.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Barcelona liên tục tạo ra cơ hội nhưng các tiền đạo dứt điểm quá vô duyên. Đầu hiệp 2, HLV Hansi Flick quyết định tung Rashford vào thay Fermin Lopez và tiền đạo người Anh đã để lại dấu ấn.

Kounde tỏa sáng với cú đúp giúp Barcelona giành 3 điểm (Ảnh: Reuters).

Phút 50, Rashford thực hiện quả tạt có điểm rơi hoàn hảo, tạo điều kiện cho Kounde đánh đầu hạ thủ môn Zetterer, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Hậu vệ người Pháp trong một ngày thi đấu chói sáng, tiếp tục lập công chỉ sau đó 3 phút cũng bởi một cú đánh đầu chính xác, giúp Barcelona dẫn 2-1. Người thực hiện đường kiến tạo lần này là Lamine Yamal.

Barcelona phòng ngự chắc chắn và bảo toàn được chiến thắng 2-1 sau khi kết thúc 90 phút. Tuy nhiên, những kết quả tệ hại ở các vòng đấu trước khiến Barcelona vẫn chưa thể chen chân vào top 8 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025-2026.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Martin, Cubarsi, Balde, Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Lewandowski.

Bàn thắng: Kounde 50', 53'.

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Kristensen, Koch, Brown, Theate, Larsson, Chaibi, Gotze, Ritsu Doan, Skhiri, Knauff.

Bàn thắng: Knauff 21'.