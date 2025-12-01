AFC bình luận khi U17 Việt Nam chiến thắng giòn giã ở vòng loại giải châu Á

"Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời nhất khi đánh bại Malaysia với tỷ số 4-0 trong trận đấu vòng loại Bảng C vào tối 30/11 để giành một suất tham dự VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia", AFC nhấn mạnh trong bài viết cập nhật kết quả của vòng loại bảng C giải U17 châu Á.

Trận đấu lượt cuối giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia được xem là trận chung kết của bảng C, khi cả hai đội trước đó đều toàn thắng cả 4 trận. Bất kỳ đội nào thắng sẽ giành tấm vé duy nhất vào VCK giải U17 châu Á 2026, nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland có lợi thế hơn khi chỉ cần hoà đã đủ đoạt vé do hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi thắng đậm U17 Malaysia với tỷ số 4-0 (Ảnh: An An).

Tuy nhiên U17 Việt Nam còn làm tốt hơn những gì người hâm mộ kỳ vọng, khi đánh bại U17 Malaysia với tỷ số cách biệt 4-0 để giành vé tới Saudi Arabia vào năm sau.

"Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 sau khi Muhammad Nabil chuyền bóng vào vòng cấm, nhưng tiền vệ này lại sút bóng vọt xà ngang.

Việt Nam tỏ ra sắc bén hơn với cơ hội của mình chỉ hai phút sau đó khi Aiman ​​Khaufly ban đầu đã cản phá thành công cú đánh đầu của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa từ cú đá phạt của Chu Ngọc Nguyên Lực, và sau đó Nguyễn Văn Dương chuyền ngang cho Nguyễn Mạnh Cường đệm bóng dễ dàng.

Việt Nam tiếp tục ghi bàn khi hiệp 1 chỉ còn hai phút, Văn Dương vượt qua Adam Muqri bên cánh trái trước khi tung ra một đường chuyền ngắn, bóng được Nguyễn Ngọc Anh Hào đệm bóng vào lưới.

Việt Nam nới rộng khoảng cách dẫn trước ở phút 50 sau khi Malaysia không thể phá bóng từ quả phạt góc của Đào Quý Vương, với cú sút xoáy của Văn Dương đánh bại thủ môn Aiman.

Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại thất bại do pha dứt điểm kém cỏi sau khi Nabil vượt qua Anh Hào trong vòng cấm nhưng không thể sút trúng đích.

Việt Nam đã chắc chắn giành chiến thắng ở phút 76 khi Sỹ Bách thoát xuống trước khi tung cú sút chìm vào góc dưới khung thành ấn định chiến thắng 4-0", AFC mô tả chiến thắng thuyết phục của U17 Việt Nam trước Malaysia.

Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam, cùng với Myanmar, Thái Lan và Indonesia là 4 đại diện Đông Nam Á có mặt ở VCK giải châu Á.

16 đội tham dự VCK U17 châu Á 2026 đã được xác định. Gồm 7 đội vượt qua vòng loại, 8 đội đã có vé do đã dự VCK World Cup 2025 và đội chủ nhà.

7 đội vượt qua vòng loại có U17 Trung Quốc, Yemen, U17 Việt Nam, Ấn Độ, Australia, Thái Lan và Myanmar. 8 đội có vé thông qua việc được dự World Cup gồm Qatar, Uzbekistan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Indonesia, UAE và Tajikistan. Đội chủ nhà của VCK giải U17 châu Á là Saudi Arabia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7/5 đến 24/5/2026.