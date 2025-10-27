Tranh cãi gay gắt khi Triệu "cầu lông" bị xử thua ở chung kết pickleball

Trận chung kết nội dung đôi nam giải D-Joy Tour 2025 Leg 3 theo kế hoạch ban đầu diễn ra vào lúc 21h30 tối qua (26/10) giữa hai đôi Trịnh Linh Giang - Trần Ngọc Triệu gặp Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức.

Triệu "cầu lông" (áo tím) bị xử thua vì tới trễ giờ quy định ở trận chung kết pickleball (Ảnh: D-Joy).

Đây hứa hẹn sẽ là trận chung kết gay cấn giữa hai đôi xuất sắc nhất giải đấu. Đặc biệt, sự kết hợp lần đầu tiên giữa Linh Giang và Triệu "cầu lông" đã mang tới nét mới thú vị ở giải đấu. Vì vậy, rất đông người hâm mộ đã có mặt ở nhà thi đấu D-Joy ở Quận 7 (cũ) để theo dõi.

Thế nhưng, cuối cùng, tất cả phải thất vọng khi Triệu "cầu lông" đến trễ giờ quy định. Ban tổ chức đã quyết định xử thắng cho cặp Hoàng Nam - Xuân Đức.

Điều đáng nói, vào hôm 25/10, Triệu "cầu lông" đã bay về Hà Nội để tham dự giải đấu ở Bắc Ninh. Sau đó, tới hôm 26/10, anh tiếp tục cùng đồng đội Đạt “trố” tranh tài ở một giải đấu tại Hà Nội (thua ở bán kết trước Minh Quân - Vinh Hiển). Sau đó, tới lúc 18h30, Triệu "cầu lông" tức tốc bay vào TPHCM để thi đấu chung kết D-Joy Tour.

Theo kế hoạch, Triệu "cầu lông" sẽ đặt chân tới TPHCM vào lúc 20h30, vẫn kịp thời gian để di chuyển về sân D-Joy tham dự trận chung kết. Tuy nhiên, mọi việc nằm ngoài dự đoán của tay vợt này. Do mưa lớn ở TPHCM vào tối qua nên máy bay không thể hạ cánh như lịch trình. Phải mất hơn một tiếng bay lòng vòng, máy bay mới có thể hạ cánh.

Ban tổ chức trao chức vô địch cho cặp Hoàng Nam - Xuân Đức (Ảnh: D-Joy).

Ba tay vợt Linh Giang, Hoàng Nam, Xuân Đức cùng rất đông khán giả chờ đợi Triệu "cầu lông" xuất hiện. Thậm chí, ban tổ chức đã phái người ra tận sân bay để đón Ngọc Triệu. Tuy nhiên, cuối cùng, Triệu "cầu lông" vẫn đến muộn gần 3 tiếng. Cặp Hoàng Nam - Xuân Đức không đồng ý thi đấu vì thời gian quá trễ. Xuân Đức còn phải đi học văn hóa vào sáng 27/10. Do đó, ban tổ chức quyết định xử thua cặp Linh Giang - Ngọc Triệu. Cặp Hoàng Nam - Xuân Đức đã lên bục nhận giải nhất.

Trên trang cá nhân, Lý Hoàng Nam cho biết: “Ban tổ chức thông báo là trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21h30. Đức và Nam đã đồng ý đợi đến lúc đấy và như đã thấy, mọi người đều cố gắng kéo dài thời gian chờ anh Triệu.

Nam và Đức đã trao đổi với đại diện ban tổ chức sẽ huỷ trận chung kết vì không biết khi nào anh Triệu mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều lần không nhận được quyết định cuối cùng. Điều này khiến Đức ức chế và mệt mỏi, Nam đã chốt không thi đấu nữa.

Đức nói rằng cảm thấy mệt từ lúc 9h rồi, nếu vào sân cũng không đánh nổi, nên Nam đã chốt cuối cùng là không tham dự trận đấu. Việc này ảnh hưởng đến khán giả đang chờ đợi, Nam và Đức gửi lời xin lỗi, mong mọi người thông cảm”.

Trên mạng xã hội, phần đông quan điểm chỉ trích tay vợt Triệu "cầu lông" quá thiếu chuyên nghiệp với những dòng bình luận như:

“Tay vợt này không tôn trọng đối thủ, khán giả và ban tổ chức gì cả”.

“Triệu cầu lông quá ham kiếm tiền nên không bỏ giải đấu nào. Như vậy thì làm sao anh ta có thể thi đấu chuyên nghiệp được”.

“Điều quan trọng với vận động viên chuyên nghiệp thì tôn trọng đối thủ và khán giả. Kể cả anh ta đến kịp giờ thì làm sao đủ thể lực thi đấu, hay vào sân diễn cho vui”.

Một vài ý kiến cho rằng đáng ra cặp Hoàng Nam - Xuân Đức nên thi đấu vì Ngọc Triệu đã có mặt ở sân.