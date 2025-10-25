Tay vợt số 1 thế giới mặc bikini nóng bỏng để đáp trả tranh cãi giới tính

Aryna Sabalenka đang là tay vợt số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WTA. Mới đây, cô đã vướng vào tranh cãi khi tay vợt Marta Kostyuk (hạng 27 thế giới) cho rằng “cấu trúc sinh học” và mức testosterone cao hơn đã mang lại lợi thế thể chất cho những tay vợt như Sabalenka và Iga Swiatek.

Arnya Sabalenka đi nghỉ ngơi cùng cô bạn thân Paula Badosa (Ảnh: Instagram).

Marta Kostyuk cho biết: “Một số người có mức testosterone cao hơn. Điều đó mang lại lợi thế. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn họ”.

Trước phát biểu của Kostyuk, dư luận đã xôn xao về sự thật giới tính của Sabalenka. Mới đây, tay vợt người Belarus đã có cách đáp trả khéo léo tranh cãi về giới tính khi khoe những bức hình mặc bikini vô cùng nóng bỏng trong kỳ nghỉ ở Dubai cùng cô bạn thân Paula Badosa.

Đây là dịp nghỉ ngơi quý giá của Sabalenka trước khi diễn ra WTA Finals tại Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày 1/11.

Sabalenka tạo dáng cùng bikini ở bên hồ bơi (Ảnh: Instagram).

Trên trang cá nhân, Sabalenka đăng tải dòng chú thích: “Một ngày của con gái thật tuyệt vời, cùng bạn thân của tôi”. Barbosa cũng đăng tải thông điệp: "Đi chữa lành cùng cô bạn thân”.

Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng khen ngợi vẻ đẹp bốc lửa của hai tay vợt này. Một vài người khẳng định Sabalenka đã “tự minh oan cho bản thân theo cách tuyệt vời nhất”.

Loạt ảnh bikini của Sabalenka trong chuyến nghỉ dưỡng ở Dubai (Ảnh: Instagram).

Sabalenka đang trải qua năm 2025 thành công với phong độ rất tuyệt vời. Cô đã giành 4 danh hiệu, trong đó có chức vô địch US Open. Bên cạnh đó, tay vợt người Belarus còn giành ngôi á quân ở giải Roland Garros.

Đây cũng là năm mà Sabalenka trải qua biến cố khi bạn trai Konstantin Koltsov qua đời ở tuổi 42. Sau đó, cô đã hẹn hò với Georgios Frangulis, doanh nhân người Brazil gốc Hy Lạp.