Djokovic chạm mốc lịch sử 400 trận thắng tại Grand Slam

Novak Djokovic đã tiến thêm một bước gần hơn tới trận bán kết "bom tấn" với Jannik Sinner tại Australian Open, đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục lịch sử trên hành trình của mình.

Nhà vô địch kỷ lục 10 lần đã phải thi đấu đầy nỗ lực để vượt qua Botic van de Zandschulp với tỷ số 6-3, 6-4, 7-6(4) vào chiều 24/1. Dù vậy, anh vẫn thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt đối để lần thứ 18 trong 21 lần tham dự giành quyền vào vòng bốn tại Melbourne Park. Chiến thắng này đánh dấu trận thắng thứ 400 của Djokovic tại các giải Grand Slam, kỷ lục nhiều nhất trong lịch sử Kỷ nguyên Mở và là trận thắng thứ 102 của anh tại Australian Open, cân bằng kỷ lục mọi thời đại của Roger Federer tại giải đấu này.

Djokovic ăn mừng chiến thắng thứ 400 tại Grand Slam (Ảnh Getty).

“Đây là một khởi đầu rất tốt cho giải đấu. Nhưng tôi không muốn quá vội vàng. Năm ngoái tôi đã rút ra bài học khi tự đẩy mình đi quá nhanh ở một số giải Grand Slam. Tôi đang cố gắng tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với các tay vợt trẻ. Tôi vẫn còn ở đây. Tôi vẫn đang bám trụ", Djokovic chia sẻ về thể trạng của mình.

Tay vợt số 4 thế giới sẽ đối đầu với Jakub Mensik hoặc Ethan Quinn ở vòng tiếp theo. Chưa để thua set nào tại Melbourne, Djokovic hiện chỉ còn cách hai chiến thắng nữa để có thể đối đầu với nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp Sinner ở bán kết, người trước đó đã vượt qua cơn chuột rút để giành vé vào vòng bốn.

“Rõ ràng Alcaraz và Sinner là hai tay vợt hay nhất thế giới. Họ đang chơi ở đẳng cấp khác so với tất cả chúng tôi lúc này, nhưng khi bạn bước vào sân và quả bóng lăn, bạn luôn có cơ hội, đặc biệt là trên mặt sân đã mang lại cho tôi nhiều điều nhất trong sự nghiệp”, Djokovic nhận định.

Sau khi để thua Van de Zandschulp tại Indian Wells năm ngoái, Djokovic hiểu rõ tầm quan trọng của một khởi đầu nhanh và anh đã làm được điều đó. Anh tung ra 12 cú giao bóng ghi điểm trực tiếp so với chỉ 7 lỗi tự đánh hỏng trong set mở màn và cứu break-point duy nhất phải đối mặt.

Khoảnh khắc Djokovic ngồi dạy sau khi bị ngã trong trận đấu tại vòng ba (Ảnh: Getty).

Van de Zandschulp đã phải xin tạm dừng điều trị y tế cho chấn thương vai phải sau khi bị dẫn 0-3 ở set hai và tận dụng được một khoảnh khắc mất tập trung hiếm hoi của Djokovic. Tuy nhiên, hạt giống số 4 nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, dù anh bị trượt ngã ở game thứ ba của set ba và cũng phải xin tạm dừng y tế cho riêng mình.

Dù để mất game giao bóng ngay sau đó, Djokovic vẫn kiên cường chiến đấu, cứu hai set-point ở game 11 trước khi khép lại chiến thắng đầy vất vả sau 2 giờ 44 phút thi đấu, qua đó nâng thành tích đối đầu với tay vợt người Hà Lan lên 2-1.