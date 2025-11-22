Tay golf “nóng bỏng nhất thế giới” bật khóc vì cáo buộc gian lận

Tại vòng chung kết giải The Internet International trị giá 1 triệu USD do Barstool Sports và Bob Does Sports tổ chức, tay golf gợi cảm Spiranac, người sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram, cùng các đồng đội Big Mo (Malosi Togisala) và Frankie Borelli đối đầu Brad Dalke, Francis Ellis và Cody "Beef" Franke trong trận đấu 3 đấu 3 theo thể thức đánh luân phiên 18 hố.

Spiranac bật khóc ngay trên sân golf khi bị cáo buộc gian lận (Ảnh: Instagram).

Đội của Spiranac để thua ở hố cuối cùng, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành phần thưởng lớn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tồi tệ nhất của nữ golfer 32 tuổi đã xảy ra trước đó, khi cô bị cáo buộc gian lận.

Vụ việc bắt đầu khi Togisala thực hiện một cú đánh xuất sắc từ vùng cỏ fescue (cỏ đuôi cáo) rậm, bóng bất ngờ đáp ngay sát vùng green dù nằm ở vị trí rất khó. Cú đánh này lập tức khiến đối thủ và người xem sửng sốt, cho đến khi xuất hiện thông tin Spiranac đã can thiệp để cải thiện vị trí bóng.

Dave Portnoy, đồng sáng lập Barstool Sports, là người đầu tiên lên tiếng nghi vấn: “Paige đặt bóng lên tee cho cậu ấy à?”. Tiếp đó, YouTuber golf chuyên nghiệp Peter Finch cho rằng Spiranac đã dẫm xuống lớp cỏ cao để làm phẳng khu vực quanh bóng, giúp đồng đội dễ đánh hơn.

Finch nói: “Vị trí bóng lúc đó cực kỳ tệ. Paige đã đi trước và đè xuống đám cỏ. Không có chuyện cú đánh đó xảy ra nếu cô ấy không làm vậy”.

Dù đội của Spiranac thắng hố đó, Dalke, Ellis và Franke vẫn tiến đến đối chất, khiến cô bật khóc ngay trên green.

Trong nước mắt, Spiranac khẳng định cô “không hề biết đó là hành vi phạm luật” và nhấn mạnh “chưa bao giờ gian lận”.

Theo luật golf, hành vi này vi phạm Quy tắc 8.1, quy định người chơi phải giữ nguyên hiện trạng sân và vị trí bóng. Nghiêm cấm việc làm thay đổi cỏ, mặt đất hay bất kỳ vật tự nhiên gắn liền nào.

Trong thi đấu thông thường, lỗi này có thể khiến người chơi mất hố (match play) hoặc bị phạt 2 gậy (stroke play).

Spiranac chọn cách im lặng trước sức ép của dư luận (Ảnh: Instagram).

Frankie Borelli, đồng đội của Spiranac và là đồng dẫn chương trình podcast “Fore Play”, cho rằng vụ việc bị hiểu sai: “Tôi không nghĩ cô ấy cố ý làm điều gì đó để giúp đội giành lợi thế. Có quá nhiều camera theo dõi. Cô ấy chơi golf chuyên nghiệp nhiều năm rồi”.

Dù vậy, Borelli thừa nhận hình ảnh ghi lại tình huống “không được đẹp mắt”.

Kể từ khi scandal nổ ra, Spiranac hoàn toàn im lặng. Cô chưa đưa ra bất kỳ phát biểu nào và thậm chí không đăng bài trên Instagram suốt ba tuần, điều rất hiếm thấy ở một influencer (người có tầm ảnh hưởng) nổi tiếng với phong cách nóng bỏng và hoạt động mạng xã hội dày đặc.