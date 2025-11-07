Cristiano Ronaldo lên tiếng về lý do không dự lễ tang Diogo Jota

Tiền đạo Diogo Jota của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng anh trai André Silva, đã qua đời thương tâm trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7. Nhiều đồng đội ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia đã có mặt tại lễ tang ở Bồ Đào Nha, tuy nhiên Ronaldo vắng mặt, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Cristiano Ronaldo ôm ông Joaquim Silva, cha của cố tiền đạo Diogo Jota, trong buổi tưởng nhớ Jota và cựu cầu thủ bóng đá Jorge Costa, do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức tại Cidade do Futebol, ở Oeiras, ngoại ô Lisbon vào ngày 2/9 (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, CR7 giải thích: “Tôi bị chỉ trích rất nhiều, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Khi lương tâm bạn trong sáng, bạn không cần phải lo lắng về những gì người khác nói. Từ sau khi cha tôi mất, tôi không bao giờ đến nghĩa trang nữa. Với danh tiếng của mình, bất cứ nơi nào tôi xuất hiện, nơi đó sẽ trở thành tâm điểm chú ý - một "rạp xiếc" đúng nghĩa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, đặc biệt trong một thời khắc nhạy cảm như vậy”.

Ronaldo nhấn mạnh anh muốn giữ sự tôn trọng và yên tĩnh cho gia đình Jota: “Tôi không muốn đến đó rồi bị hỏi han, chụp ảnh, hay biến khoảnh khắc đó thành chủ đề bàn tán. Cuộc sống đôi khi giống như một rạp xiếc, và tôi không muốn là một phần của nó. Tôi cảm thấy bình an với quyết định của mình”.

Ronaldo vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi vắng mặt ở lễ tang của Jota. Nhiều người cho rằng, với tư cách đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, anh nên có mặt để tiễn đưa người đồng đội cũ ở chặng đường cuối cùng. Tuy vậy, không ít ý kiến lại ủng hộ quyết định của Ronaldo, cho rằng sự xuất hiện của anh có thể thu hút quá nhiều chú ý, gây ồn ào và làm mất đi sự trang nghiêm vốn có của buổi lễ.

Tại lễ tang, Virgil van Dijk, Arne Slot và Andy Robertson dẫn đầu đoàn cầu thủ Liverpool. Hai cựu binh Jordan Henderson và James Milner cũng có mặt. Từ phía tuyển Bồ Đào Nha, nhiều đồng đội như Bruno Fernandes gửi lời chia buồn sâu sắc.

Diogo Jota từng có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, giành hai danh hiệu Nations League, cùng Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn trong màu áo Liverpool.