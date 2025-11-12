Sterling gây bất ngờ khi một mình đuổi trộm ở nhà riêng

Vụ việc xảy ra tại biệt thự của tiền đạo người Anh chỉ một giờ trước khi đội bóng Chelsea của anh chuẩn bị ra sân thi đấu. Nhóm trộm được cho là đã nhắm vào nhà Sterling, tin rằng ngôi sao này sẽ vắng mặt vì đang thi đấu tại sân vận động.

Theo tờ The Mirror, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 (theo giờ địa phương), chỉ một giờ trước khi Chelsea ra sân đối đầu Wolves tại vòng 11 Premier League ngày 8/11. Khi đang chuẩn bị xem trận đấu tại nhà, Sterling bất ngờ nghe thấy những tiếng động lạ đáng ngờ từ tầng trên.

Nhận thấy có kẻ gian đột nhập, bản năng bảo vệ gia đình của tiền đạo này đã trỗi dậy. Anh lập tức đưa vợ Paige Milian cùng hai con trai là Thiago (8 tuổi) và Thai Cruz (6 tuổi) đến nơi an toàn.

Điều gây sốc nhất là Sterling không tìm cách ẩn náu hay gọi cảnh sát ngay lập tức. Thay vào đó, anh đã trang bị vũ khí và một mình lên tầng đối diện với nhóm trộm. Chính hành động táo bạo và bất ngờ này của ngôi sao 30 tuổi đã khiến những tên cướp hoảng loạn, buộc chúng phải vội vã tháo chạy khỏi biệt thự.

Dù không có tài sản nào bị mất, vụ việc đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Sterling và gia đình, một lần nữa nhấn mạnh mối đe dọa an ninh thường trực đối với các cầu thủ Premier League.

Theo lời kể của người nhà Sterling “Anh ấy hành động hoàn toàn theo bản năng. Khi nhìn thấy nhóm người đeo mặt nạ lục soát đồ đạc, Raheem không hề sợ hãi mà lao lên đối đầu. Cả bọn nhận ra Sterling đang ở nhà nên đã hoảng loạn bỏ chạy mà không kịp lấy gì”.

Theo cảnh sát Anh, vụ đột nhập táo tợn tại nhà Sterling có sự tham gia của một băng nhóm gồm 5 tên trộm, chúng cho rằng cầu thủ 30 tuổi sẽ có mặt tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, Sterling hôm đó ở nhà, và sự hiện diện của anh đã khiến âm mưu trộm cắp bị phá tan.

Đây là lần thứ ba trong vòng 7 năm qua, Raheem Sterling trở thành mục tiêu săn lùng của các băng nhóm trộm cướp chuyên nghiệp. Việc bị tấn công liên tiếp không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn là một cú sốc tâm lý cực lớn đối với Sterling và gia đình, làm dấy lên nghi vấn về sự an nguy của các cầu thủ.