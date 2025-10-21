Tay golf người Hàn Quốc vô địch giải đấu danh giá trên sân nhà

Vì là giải đấu thuộc LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), nên BMW Ladies Championship 2025 thu hút rất nhiều golfer mạnh hàng đầu thế giới.

Kim Sei Young vô địch BMW Ladies Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng diễn ra ngày 20/10, Kim Sei Young giành tổng điểm -24 gậy, giành ngôi vô địch. Nasa Hataoka (Nhật Bản) có tổng điểm -20 gậy, đứng hạng nhì.

Trong khi đó, cựu số hai thế giới Celine Boutier (Pháp) có tổng điểm -18 gậy, xếp vị trí T3 (đồng hạng 3), ngang với thành tích của Kim A Lim (Hàn Quốc).

Giải còn có sự góp mặt của các golfer cực mạnh khác, đó là cựu số một thế giới Minjee Lee (Australia), người có tổng điểm -15 gậy, hạng T10 và cựu số một thế giới Ko Jin Young (Hàn Quốc). Golfer người Hàn Quốc có tổng điểm -13 gậy, xếp vị trí T13.

Ngoài ra, cựu số hai thế giới, tay golf gốc Việt Lilia Vu (quốc tịch Mỹ) có tổng điểm -3 gậy, hạng T61.

Giải năm nay diễn ra trên sân Pine Beach Golf Links, ở Jeollanam-do (Hàn Quốc).