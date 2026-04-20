Tay golf người Anh chiến thắng ở giải RBC Heritage 2026

PGA Tour là hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất hệ thống các giải Master trong môn quần vợt.

Matt Fitzpatrick vô địch giải RBC Heritage 2026 (Ảnh: Getty).

Ở ngày thi đấu cuối cùng của RBC Heritage kết thúc lúc rạng sáng nay (20/4), Matt Fitzpatrick (Anh) và Scottie Scheffler cùng giành tổng điểm -18 gậy.

Kết quả này buộc hai golfer phải đấu tiếp loạt đấu play-off. Ở loạt đấu này, Matt Fitzpatrick mất 3 gậy để đưa bóng vào hố. Trong khi đó, Scottie Scheffler mất 4 gậy.

Tay golf người Anh giành ngôi vô địch RBC Heritage 2026, Scottie Scheffler về nhì. Về thứ ba là golfer người Hàn Quốc Kim Si Woo, với tổng điểm -16 gậy.

Còn đứng vị trí T4 (đồng hạng 4) là 3 golfer gồm Harris English (Mỹ), Ludvig Aberg (Thụy Điển) và Collin Morikawa (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -13 gậy.

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ) giành tổng điểm -10 gậy, vị trí T12.

Với riêng Scottie Scheffler, đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp anh về nhì, với thành tích sát nút người về nhất. Cách đây một tuần, nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 đứng nhì ở Masters Tournament, giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) đầu tiên trong năm.