Tay golf nữ người Mỹ vô địch giải đấu Aramco Championship 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Lauren Coughlin giành tổng điểm -7 gậy, giành ngôi vô địch. Tay golf người Mỹ cũng giành được số tiền thưởng 600.000 USD (hơn 15,8 tỷ đồng).

Lauren Coughlin vô địch Aramco Championship 2026 (Ảnh: Getty).

Về đồng hạng nhì là nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Nelly Korda (Mỹ), với tổng điểm -2 gậy. Thành tích của Nelly Korda ngang với Leona Maguire (Ireland). Nelly Korda và Leona Maguire mỗi người nhận được số tiền thưởng 318.951 USD (khoảng 8,4 tỷ đồng).

Đứng thứ 4 là Miyu Yamashita (Nhật Bản), với tổng điểm -1 gậy. Tay golf người Nhật Bản nhận số tiền thưởng 204.218 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng).

Lauren Coughlin xếp trên nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Nelly Korda (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 Lydia Ko (New Zealand) đứng vị trí T11 (đồng hạng 11), với tổng điểm +3 gậy. Nữ golfer này nhận số tiền thưởng 72.222 USD (hơn 1,9 tỷ đồng).

Còn golfer rất nổi tiếng người Thái Lan Jeeno Thitikul đứng vị trí T17, tổng điểm +6. Jeeno Thitikul giành được số tiền thưởng 46.888 USD (hơn 1,23 tỷ đồng).

Aramco Championship diễn ra từ ngày 2/4 đến rạng sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam), trên sân Shadow Creek ở Las Vegas (bang Nevada, Mỹ). Đây là giải đấu nằm trong hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với các giải Master trong môn quần vợt).