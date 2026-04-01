Tay golf nữ Hàn Quốc chiến thắng ở giải đấu vô cùng hấp dẫn

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải ngày 31/3 (theo giờ Việt Nam), Kim Hyo Joo đạt tổng điểm -28 gậy, giành ngôi vô địch.

Kim Hyo Joo vô địch giải Ford Championship 2026 (Ảnh: Yonhap).

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Nelly Korda dù thi đấu rất hay tại giải năm nay, giành tổng điểm -26 gậy, chỉ đứng thứ nhì.

Nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024 Lydia Ko (New Zealand) có tổng điểm -20 gậy, đứng thứ 4. Vị trí thứ 3 thuộc về Minami Katsu (Nhật Bản), với tổng điểm -23 gậy.

Còn tay golf người Thái Lan Atthaya Thitikul có giải đấu không mấy thành công. Cô giành tổng điểm -9 gậy, vị trí T50 (đồng hạng 50). Riêng tay golf nổi tiếng người Pháp Celine Boutier có tổng điểm -8 gậy, vị trí T53.

Ford Championship 2026 diễn ra trên sân Whirlwind Golf Club at Wild Horse Pass, tại Arizona (Mỹ). Đây là giải đấu thuộc LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).