Rory McIlroy bảo vệ thành công ngôi vô địch giải golf Masters Tournament

Đây là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) trong năm nay. Giải đấu chứng kiến màn so tài hấp dẫn của một loạt tên tuổi xuất sắc nhất làng golf thế giới ở thời điểm hiện tại.

Rory McIlroy vô địch Masters Tournament 2026 (Ảnh: Getty).

Masters Tournament năm nay diễn ra trên sân Augusta National Golf Club, tại Augusta (bang Georgia, Mỹ). Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Rory McIlroy giành tổng điểm -12 gậy, giành ngôi vô địch.

Tay golf người Bắc Ireland bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại Masters Tournament, đồng thời có danh hiệu major thứ 6 trong sự nghiệp huy hoàng của mình.

Về thứ nhì ngay sau Rory McIlroy là golfer cực kỳ nổi tiếng và tài năng Scottie Scheffler. Nhà đương kim vô địch Olympic có tổng điểm -11 gậy.

Đứng vị trí T3 (đồng hạng 3) là 4 golfer, gồm Russell Henley (Mỹ), Cameron Young (Mỹ), Tyrell Hatton (Anh) và Justin Rose (Anh), mỗi người có tổng điểm -10 gậy.

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ) có tổng điểm -8 gậy, đứng vị trí T9. Còn tay golf rất được chờ đợi Brooks Koepka (Mỹ) có tổng điểm -5 gậy, đứng vị trí T12.