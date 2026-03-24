Tay golf người Anh vô địch giải Valspar Championship 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Matt Fitzpatrick giành tổng điểm -11 gậy, giành ngôi vô địch. Xếp ngay sau tay golf người Anh là David Lipsky (Mỹ), với tổng điểm -10 gậy.

Về thứ 3 tại giải năm nay là Jordan Smith (Anh), với tổng điểm -9 gậy. Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele (Mỹ) có tổng điểm -8 gậy, đứng vị trí T4 (đồng hạng 4).

Thành tích của Xander Schauffele ngang với tay golf người Hàn Quốc Im Sung Jae và tay golf người Anh Marco Perge.

Trong khi đó, nhà vô địch FedEx Cup play-off năm 2021 Patrick Cantlay (Mỹ) đứng vị trí T7, với tổng điểm -7 gậy. Còn tay golf cựu số một thế giới Jordan Spieth (Mỹ) có tổng điểm -6 gậy, đứng vị trí T11.

Valspar Championship 2026 diễn ra ở sân Copperhead Course, tại Palm Harbor, bang Florida (Mỹ).