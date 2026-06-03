Tuyển Việt Nam gần như xác định đối thủ cuối cùng ở AFF Cup 2026

Tối 2/6, Timor Leste và Brunei đã bước vào trận lượt đi vòng play-off tham dự AFF Cup 2026 trên sân Hassanal Bolkiah (Brunei). Dù xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA (thứ 200 so với thứ 193) nhưng Timor Leste lại thể hiện sự vượt trội trong trận đấu này.

Timor Leste giành chiến thắng 3-0 trước Brunei trong trận lượt đi play-off tham dự AFF Cup 2026 (Ảnh: AFF).

Đội khách chơi áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tổ chức khá nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Brunei. Cuối cùng, Timor Leste đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 27. Sau pha phối hợp với đồng đội, Joao Rangel đã dứt điểm hiểm hóc tung lưới Brunei.

Đội chủ nhà Brunei còn chịu tổn thất ở phút 41 khi Mohammad Kasyful đã nhận thẻ đỏ sau khi có hành vi tiểu xảo. Timor Leste được hưởng phạt đền và Zenivio đã không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Brunei thi đấu nỗ lực nhưng họ không thể tạo nên điều bất ngờ khi chỉ còn 10 cầu thủ. Không những vậy, đội chủ nhà còn chịu thêm bàn thua ở phút bù giờ hiệp 2. Oatnasio Da Silva là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Timor Leste.

Timor Leste gần như chắc chắn sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 (Ảnh: AFF).

Với chiến thắng 3-0 trên sân khách ở lượt đi, Timor Leste gần như đặt chân vào vòng bảng AFF Cup 2026. Họ chỉ cần thua với cách biệt từ 2 bàn trở xuống trong trận tái đấu với Brunei vào lúc 16h ngày 9/6 là giành vé tham dự giải đấu bóng đá số một Đông Nam Á.

Nếu tham dự vòng bảng AFF Cup 2026, Timor Leste sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch giải đấu. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này.