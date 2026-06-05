Tuyển Việt Nam trong top 100, Pháp mất ngôi số 1 trước World Cup 2026

Trong lượt trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 5/6, đội tuyển Pháp đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Bờ Biển Ngà. Mặc dù có bàn mở tỷ số do công của Rayan Cherki nhưng Pháp vẫn thua ngược sau các pha lập công của Guela Doue và Amad Diallo.

Đội tuyển Pháp mất ngôi số 1 thế giới (Ảnh: Getty).

Đây là trận thua đầu tiên của đội tuyển Pháp ở đấu trường quốc tế sau thất bại 4-5 trước Tây Ban Nha ở bán kết Nations League cách đây 1 năm.

Điều đáng nói, Les Bleus đã bị trừ 7,89 điểm và mất ngôi đầu thế giới. Thậm chí, đoàn quân của HLV Deschamps còn tụt hai bậc rơi xuống thứ 3 thế giới.

Nhờ đó, đội tuyển Argentina đã trở lại vị trí số 1 thế giới ngay trước thềm World Cup 2026. Tây Ban Nha cũng bị trừ 3,38 điểm sau trận hòa 1-1 trước Iraq. Tuy nhiên, đội bóng ở xứ sở bò tót vẫn duy trì vị trí thứ 2 thế giới.

Trong top 10, Morocco đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 7 sau chiến thắng 4-0 trước Madagascar. Trong khi đó, Hà Lan tụt xuống thứ 8 khi bị trừ 6,78 điểm khi thất bại 0-1 trước Algeria.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 99 thế giới và đứng thứ hai ở Đông Nam Á. Vào tháng 6, “Những chiến binh sao vàng” không có trận đấu quốc tế nào. Điều đó có thể khiến thứ hạng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik thay đổi.

Tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Thành Đông).

Đứng đầu Đông Nam Á vẫn là đội tuyển Thái Lan khi xếp thứ 93 thế giới. Sắp tới, “Voi chiến” sẽ có hai trận giao hữu gặp Kuwait (5/6) và Trung Quốc (9/6). Do đó, thứ hạng của họ có thể thay đổi.

Xếp thứ ba trong khu vực là Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo đang xếp thứ 122 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ hứa hẹn sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 6 gặp Oman (5/6) và Mozambique (9/6).

Trong khi đó, Malaysia vẫn ngụp lặn ở vị trí thứ 138 thế giới. Trước khi nhận án phạt của FIFA và AFC, Malaysia từng vươn lên vị trí thứ 121 trên bảng xếp hạng FIFA.