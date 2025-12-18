Báo Philippines tuyên bố trọng tài sai lầm, tuyển nữ Việt Nam chịu oan ức

Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV

Ở trận chung kết SEA Games 33 vào tối 17/12 tại Chonburi, tuyển nữ Việt Nam đã hòa 0-0 trước Philippines sau 120 phút thi đấu. Sau đó, chúng ta đã thất bại 5-6 ở loạt sút luân lưu và chứng kiến đối thủ giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Bích Thùy không hề rơi vào thế việt vị khi ghi bàn vào lưới Philippines (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam chấm dứt chuỗi vô địch ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Nhưng điều đáng nói, ở trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung lẽ ra đã có thể giành chiến thắng trong 90 phút. Trong tình huống ở phút 30, Bích Thùy đã đánh đầu tung lưới đối thủ nhưng trọng tài biên lại phất cờ báo việt vị. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ Việt Nam còn đứng thấp hơn hàng thủ Philippines khá nhiều.

Báo giới Philippines hân hoan chúc mừng đội nhà giành chức vô địch nhưng họ cũng bày tỏ thông cảm khi tuyển nữ Việt Nam bị oan. Tờ Inquirer có bài viết: “Bóng đá nữ Philippines giành HCV lịch sử ở SEA Games, chấm dứt sự thống trị của tuyển nữ Việt Nam”.

Tác giả bình luận: “Tuyển nữ Philippines cuối cùng đã vươn lên đỉnh vinh quang ở SEA Games sau nhiều năm chờ đợi. Bóng đá Philippines đã trải qua một đêm ngập tràn niềm vui khi các cô gái của HLV Mark Torcaso đã đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết SEA Games.

Pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Olivia McDaniel trước cú sút của Trần Thị Thu đã giúp tuyển nữ Philippines lần đầu tiên vô địch SEA Games. Đó là cái kết ngoạn mục cho đoàn thể thao Philippines trong ngày thi đấu thứ 8. “Cô bé Lọ Lem” một thời của bóng đá Đông Nam Á lần lượt làm nên lịch sử ở đấu trường World Cup lẫn SEA Games”.

Bích Thùy phản ứng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Inquirer thừa nhận sai lầm của trọng tài khi từ chối bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam: “Đáng ra, Philippines có thể đã thất bại trong trận chung kết. Phút 30, Bích Thùy đã đưa bóng vào lưới của thủ môn Olivia McDaniel. Trọng tài biên phất cờ nhưng băng ghi hình cho thấy Bích Thùy không hề việt vị.

Trong suốt trận đấu, các cô gái Philippines không có nhiều cơ hội rõ ràng về phía khung thành của tuyển nữ Việt Nam. Do đó, nếu bàn thắng ấy được công nhận, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có thể giành HCV”.

Tờ ABS-CBN bình luận: “Chức vô địch SEA Games 33 là cột mốc mới nhất của bóng đá nữ Philippines sau khi giành vé tham dự World Cup 2023 và vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Chiến tích này đặc biệt hơn khi tuyển nữ Philippines đã trải qua hành trình gian nan. Thậm chí, họ còn thua trong trận mở màn với Myanmar”.

Tờ báo này cũng nhắc về bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy: “Trọng tài đã từ chối bàn thắng gây tranh cãi khi cho rằng Bích Thùy rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, cầu thủ của Việt Nam vẫn đứng thấp hơn khá nhiều so với hậu vệ cuối cùng của Philippines”.

Tờ Rappler nhấn mạnh đây là chiến tích đáng tự hào của tuyển nữ Philippines. Họ đã có bước phát triển thần tốc trong những năm qua. Tuyển nữ Philippines là đội bóng thứ ba giành HCV môn bóng đá nữ Đông Nam Á, sau Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, tờ báo này không nhắc về bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy cũng như sai lầm của trọng tài.