CLB Thanh Hoá bất ngờ đánh bại SL Nghệ An, CLB Hải Phòng thắng HL Hà Tĩnh

Tiếp đón đội bóng đang đứng cuối bảng là CLB Thanh Hoá trên sân Vinh ở vòng 8 V-League diễn ra vào tối 26/10, SL Nghệ An đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng sau khởi đầu mùa giải không tốt.

Tuy nhiên đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách, thậm chí suýt chút nữa đã bị thủng lưới ở phút thứ 8. Pha đá phạt góc đầy khó chịu của đội khách khiến hàng phòng ngự SL Nghệ An lúng túng, rất may thủ thành Văn Bình đã có phản xạ xuất sắc cản phá pha dứt điểm cận thành của Jaha để cứu thua cho đội nhà.

CLB Thanh Hoá giành 3 điểm trước SL Nghệ An (Ảnh: VFP).

Phút 20, SL Nghệ An bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc khi pha xâm nhập vòng cấm của Mạnh Quỳnh rồi chuyền ngang cho Garcia dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ đội khách vẫn kịp phá bóng ngay trước mũi chân của tiền đạo người Trinidad & Tobago.

Đến phút 32, đội chủ nhà phải nhận "gáo nước lạnh" khi thủ môn Cao Văn Bình băng ra vòng cấm để phá bóng nhưng hậu vệ đội nhà không hiểu ý, phá bóng vội vàng khiến bóng đến chân Rimario. Tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm nhanh vào lưới trống mở tỷ số cho đội nhà. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, lợi thế dẫn bàn giúp đội khách triển khai lối chơi phòng thủ đầy khó chịu, khiến các cầu thủ SL Nghệ An bế tắc trong các phương án tấn công.

Thậm chí phút 74, hàng phòng ngự SL Nghệ An tiếp tục mắc sai lầm và suýt chút nữa phải trả giá nếu như đội khách tận dụng tốt tình huống dứt điểm ngay trước vòng cấm.

Trong những phút cuối cùng của hiệp 2, đội chủ nhà dâng cao đội hình quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hoà, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười khi bỏ lỡ không ít cơ hội mười mươi và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Thanh Hoá.

Trận thua này khiến SL Nghệ An tiếp tục đứng ở vị trí 12 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 với vỏn vẹn 6 điểm sau 8 vòng đấu. Việc có được 3 điểm quý giá trước Sl Nghệ An đã giúp CLB Thanh Hoá tăng tới 4 bậc, từ vị trí cuối bảng lên vị trí thứ 10.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa CLB Hải Phòng và HL Hà Tĩnh trong ngày 26/10, đội chủ nhà mới là đội giành trọn 3 điểm.

Đây là trận đấu mà cả hai chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu nhưng đội khách HL Hà Tĩnh cho thấy sự hiệu quả hơn khi có bàn mở tỷ số trước ở phút 28. Từ tình huống đá phạt góc, Helerson của HL Hà Tĩnh bật cao đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới CLB Hải Phòng.

CLB Hải Phòng đánh bại HL Hà Tĩnh (Ảnh: VPF).

Bị thủng lưới trước, đội chủ nhà vẫn cho thấy bản lĩnh và sự tự tin khi có bàn gỡ hoà 1-1 chỉ 10 phút sau đó. Từ một pha phối hợp bài bản ở trung lộ, tiền đạo Diederrick Joel Tagueu dứt điểm quyết đoán làm tung lưới thủ thành Thanh Tùng.

Bàn gỡ hoà giúp đội chủ nhà thêm phần tự tin và họ có bàn thắng thứ hai đúng vào phút cuối của hiệp 1. Tiền đạo người Cameroon một lần nữa toả sáng khi lập cú đúp và giúp đội nhà dẫn trước 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp 2, cả HL Hà Tĩnh và Hải Phòng đều có nhiều cơ hội ghi thêm bàn. Đặc biệt là Hải Phòng với những pha bỏ lỡ một cách đáng tiếc của Triệu Việt Hưng hay Tagueu. Chung cuộc đội chủ nhà vẫn giành trọn vẹn 3 điểm khi bảo vệ được tỷ số 2-1 cho đến phút cuối.

Chiến thắng này giúp CLB Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5, tiếp tục tham gia đua tranh ngôi vương mùa này khi thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là CLB Ninh Bình xuống còn 6 điểm. Trận thua này khiến HL Hà Tĩnh đứng ở vị trí thứ 7 với 9 điểm sau 8 vòng đấu.