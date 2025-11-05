CLB Ninh Bình củng cố ngôi đầu V-League, bóng đá TPHCM trọn vẹn niềm vui

Tiếp đón SL Nghệ An đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng, nhưng đội bóng đang dẫn đầu V-League là CLB Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn để làm tung mành lưới đội khách trong hiệp 1 dù chơi ép sân mạnh mẽ.

Phút thứ 11, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn mở tỷ số nhưng cú dứt điểm cận thành của Đức Chiến không thắng được thủ thành Văn Bình. Sau gần nửa giờ bị dồn ép, SL Nghệ An cũng tạo ra được một vài cơ hội phản công, đặc biệt là cú dứt điểm rất căng của Olaha trước vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

CLB Ninh Bình đánh bại SL Nghệ An với tỷ số 1-0 (Ảnh: VPF).

Phút 39, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Hải Đức băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng vẫn không thắng được thủ thành Văn Bình. Thủ thành sinh năm 2005 đã có một hiệp đấu xuất sắc khi tiếp tục cản phá pha dứt điểm của Hải Đức hai phút sau đó và khiến cả hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi tấn công dồn ép nhưng hàng phòng thủ đội khách vẫn chơi hết sức tập trung, hoá giải hầu hết đường lên bóng của đối thủ.

Phút 81, thủ môn Văn Bình tiếp tục có pha cản phá ấn tượng trước cú đánh đầu cận thành của Quốc Việt. Tưởng như trận đấu đã có tỷ số hoà thì ở phút 85, Gia Hưng đón quả tạt của đồng đội bên cánh trái dứt điểm một chạm khiến thủ thành Văn Bình chỉ biết nhìn bóng bay thẳng vào lưới.

Bàn thắng của Gia Hưng cuối cùng đã khuất phục được SL Nghệ An, giúp CLB Ninh Bình giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu V-League với 24 điểm sau 10 vòng đấu, hơn đội nhì bảng CLB Công an Hà Nội 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

CLB Becamex TPHCM thắng CLB Hải Phòng 2-1 (Ảnh: VPF).

Trận đấu giữa CLB Becamex TPHCM và CLB Hải Phòng đã chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà trước. Phút thứ 5, Becamex TPHCM suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số nếu như pha dứt điểm như trái phá từ khoảng cách hơn 25m của Milos Zlakovic không đưa bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Mải mê chơi tấn công, đội chủ nhà bất ngờ bị thủng lưới ở phút 35 của trận đấu. Tiền vệ Hữu Nam xâm nhập vòng cấm bên cánh phải trước khi chuyền ngang thuận lợi để cho tiền đạo Friday băng vào dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ thành Minh Toàn. Tỷ số 1-0 nghiêng về CLB Hải Phòng được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Becamex TPHCM dồn toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Bước ngoặt đến ở phút 71, khi trọng tài Trần Thế Anh cho rằng Triệu Việt Hưng để bóng chạm tay trong vòng cấm sau tình huống VAR can thiệp. Trên chấm phạt đền, Việt Cường dễ dàng đánh bại thủ thành Đình Triệu, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Bị gỡ hoà, đội khách vẫn chơi đầy quyết tâm với mục tiêu giành được ít nhất một điểm. Tưởng như mục tiêu của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đã thành công thì ở phút 90, đội chủ nhà đã thực hiện một đường chuyền dài phản công nhanh, để Origbaajo Ismaila băng vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Đình Triệu.

Chung cuộc, Becamex TPHCM đã có màn ngược dòng giành chiến thắng kịch tính trước CLB Hải Phòng, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026. Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Ninh Bình, tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 sau 10 vòng đấu.

CLB Công an TPHCM giành 3 điểm trên sân của SHB Đà Nẵng (Ảnh: VPF).

Một đội bóng khác ở TPHCM là CLB Công an TPHCM cũng đã giành chiến thắng ngay trên sân nhà của CLB SHB Đà Nẵng. Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội khách tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của SHB Đà Nẵng và trải qua hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi giữa hai đội.

Thế trận trong hiệp 2 tương đối cởi mở khi cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng, đáng tiếc khâu dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác.

Tưởng như một kết quả hoà dành cho hai đội sẽ được an bài thì ở phút 88, Ngọc Hiệp để mất bóng giúp cho đội khách có cơ hội phản công nhanh. Tiền đạo dự bị Bùi Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm chéo góc hiểm hóc giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Công an TPHCM vươn lên vị trí thứ 5, cùng có 17 điểm như CLB Hải Phòng nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại. Trận thua này khiến SHB Đà Nẵng tiếp tục nằm trong nhóm nguy cơ rớt hạng, với 7 điểm giành được sau 10 vòng đấu.