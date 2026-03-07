Sinner, Zverev khởi đầu suôn sẻ tại Indian Wells Masters

Jannik Sinner đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại Indian Wells Masters vào sáng 7/3, anh dễ dàng vượt qua tay vợt vượt qua vòng loại Dalibor Svrcina với tỷ số áp đảo 6-1, 6-1.

Hướng tới danh hiệu đầu tiên tại Indian Wells, hạt giống số 2 đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trước Svrcina bằng những cú đánh uy lực và tốc độ bóng cao, kết thúc trận đấu chỉ sau 64 phút.

Jannik Sinner thi đấu tại vòng 2 Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy về mặt tinh thần mình đang ở trong trạng thái rất tốt. Tôi bình tĩnh, thư giãn. Nhưng tôi cũng rất hào hứng được thi đấu. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều giờ trên sân tập và nhiều giờ trong phòng gym. Tôi đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn một chút về thể chất. Chúng tôi tập hai buổi mỗi ngày và hầu như không có ngày nghỉ”, Sinner chia sẻ sau trận đấu đầu tiên kể từ thất bại trước Jakub Mensik tại Qatar Open.

Thành tích tốt nhất của Sinner tại sa mạc California là lọt vào bán kết trong các năm 2023 và 2024. Nếu tay vợt 24 tuổi này giành chức vô địch giải đấu năm nay, anh sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cả 6 giải ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng.

Với lối chơi sát vạch cuối sân, Sinner đã buộc Svrcina phải lùi sâu, tạo cơ hội cho tay vợt người Ý tiến lên lưới kết thúc và giành điểm. Theo số liệu thống kê của ATP, anh đã giành điểm ở 15 trong 17 lần lên lưới. Từ tỷ số 1-1 ở set đầu tiên, Sinner đã thắng liền 9 game trước khi Svrcina giành thêm được một game.

Tay vợt đã có 24 danh hiệu ATP hiện chỉ còn cách cột mốc 100 trận thắng tại các giải Masters 1000 đúng 5 chiến thắng, đồng thời nâng thành tích mùa này lên 8 thắng, 2 thua. Sinner sẽ đối đầu với hạt giống số 29 Tomas Martin Etcheverry hoặc Denis Shapovalov ở vòng tiếp theo.

Alexander Zverev thi đấu với Matteo Berrettini tại Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Alexander Zverev đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Matteo Berrettini tại Indian Wells Masters vào sáng 7/3, hạt giống số 4 giành quyền vào vòng ba sau một màn trình diễn đầy uy lực.

Zverev đã tung ra 19 cú winner và chỉ mắc 11 lỗi tự đánh hỏng, không đối mặt với bất kỳ break point nào trong trận đấu. Anh cũng giành tới 82% điểm giao bóng hai, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 6-3, 6-4 tại Indian Wells.

Chiến thắng này giúp Zverev nâng tỷ số đối đầu với Berrettini lên 5-3. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt số 4 thế giới đánh bại đối thủ người Ý kể từ Nitto ATP Finals 2021, giải đấu mà Zverev đã lên ngôi vô địch. Sau 71 phút thi đấu, Zverev sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Brandon Nakashima và Camilo Ugo Carabelli ở vòng tiếp theo.

“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn hôm nay. Đối đầu với Matteo luôn rất khó khăn. Tôi đã thua hai trận gần nhất trước anh ấy. Trước đây tôi từng gặp nhiều khó khăn ở Indian Wells, nhưng năm nay tôi cảm thấy khác. Hy vọng kết quả cũng sẽ khác, và đây là một khởi đầu tốt”, Zverev chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên sân.

Zverev nhận xét về Berrettini: “Anh ấy là người chơi tấn công mạnh mẽ, với cú đánh thuận tay và cú giao bóng rất mạnh. Nếu bạn lùi lại một chút thôi thì sẽ rất khó chống lại anh ấy, nhưng hôm nay tôi nghĩ mình mới là người gây sức ép và chơi tấn công”.

Mặc dù đã giành 7 danh hiệu ATP Masters 1000, Zverev vẫn chưa từng đăng quang tại Indian Wells. Thành tích tốt nhất của tay vợt 28 tuổi tại sa mạc California là vào tứ kết các năm 2021 và 2024. Đầu năm nay, tay vợt số 4 trên bảng xếp hạng ATP đã lọt vào bán kết Australian Open.