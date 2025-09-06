Sinner tranh cúp vô địch với Alcaraz tại US Open

Lịch thi đấu chung kết đơn nam US Open Jannik Sinner - Carlos Alcaraz (1h, 8/9)

Jannik Sinner đã ghi tên mình vào trận chung kết US Open 2025, thiết lập cuộc đối đầu đỉnh cao với Carlos Alcaraz sau chiến thắng kịch tính 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 trước Felix Auger-Aliassime vào sáng 6/9 tại Flushing Meadows. Đây cũng là chiến thắng thứ 300 trong sự nghiệp của tay vợt người Ý.

Trận chung kết vào rạng sáng 8/9 sẽ quyết định vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, nơi Sinner đã giữ vững trong 65 tuần liên tiếp, và danh hiệu Grand Slam cuối cùng của mùa giải 2025. Đây là lần đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở, hai tay vợt tranh tài ở ba trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa giải.

Sinner duy trì được sự ổn định trước thách thức lớn từ Auger-Aliassime (Ảnh: Getty).

Trận bán kết giữa Sinner và Auger-Aliassime diễn ra căng thẳng hơn nhiều so với tỷ số. Sinner đã phải nỗ lực hết mình, cứu 9 trong số 10 break-point trước tay vợt người Canada. Auger-Aliassime đã thể hiện lối chơi đầy thách thức và quyết liệt, với 31 lần lên lưới, ngang bằng sức mạnh của đối thủ.

“Đây rõ ràng là một mùa giải tuyệt vời. Grand Slam là những giải đấu quan trọng nhất mà chúng tôi có trong suốt cả năm, và việc tôi lại lọt vào một trận chung kết khác trong năm nay, đặc biệt là trận chung kết cuối cùng của mùa giải, với một lượng khán giả đông đảo, thật sự không gì tuyệt vời hơn thế nữa”, Sinner chia sẻ. Anh trở thành người thứ tư trong Kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết cả bốn giải Grand Slam chỉ trong một mùa giải.

Sinner cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ: “Tôi và Felix, chúng tôi đã chơi giải Cincinnati và anh ấy đã trở thành một tay vợt hoàn toàn khác. Anh ấy giao bóng tốt hơn nhiều, đánh tốt hơn hẳn trong mọi cú đánh. Vì vậy, hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, nhưng rõ ràng tôi rất hài lòng”.

Sau khi Auger-Aliassime san bằng tỷ số trận bán kết ở set hai, Sinner đã phải rời sân Arthur Ashe để điều trị do có dấu hiệu đau bụng. Mặc dù giao bóng chậm hơn trong set ba, Sinner đã thể hiện phong độ ấn tượng, chỉ mắc 4 lỗi đánh bóng hỏng so với 10 lỗi của đối thủ.

Ở set thứ tư, Auger-Aliassime tiếp tục gây áp lực, giành 5 break-point trong hai game giao bóng đầu tiên của Sinner. Tuy nhiên, Sinner đã trụ vững trong game đấu kéo dài 11 phút để giữ vững tỷ số 2-2, sau đó giành break quyết định ở game tiếp theo và phát huy khí chất của một trận đấu lớn để về đích.

Trận chung kết giữa Sinner và Alcaraz sẽ là một khoảnh khắc quen thuộc đối với cả hai tay vợt. Trong khi Sinner đang là đương kim vô địch thì Alcaraz cũng đã từng đối mặt với thử thách tương tự khi đối đầu với Casper Ruud trong trận quyết định US Open 2022, trận đấu đã mang về cho Alcaraz danh hiệu lớn đầu tiên và đánh dấu lần đầu tiên anh ra mắt với vị trí số 1 thế giới.

Sinner vào chung kết cả bốn giải Grand Slam trong năm (Ảnh: Getty).

Sinner đã thiết lập trận chung kết thứ 5 liên tiếp với Alcaraz ở những giải đấu mà cả hai đều góp mặt. Alcaraz đã thắng ba trong số những trận chung kết đó (Rome, Roland Garros, Cincinnati, khi Sinner phải nghỉ thi đấu vì bệnh); Sinner đã giành chiến thắng trong trận chung kết Wimbledon, khiến tay vợt 22 tuổi này không thể có được danh hiệu thứ ba liên tiếp trên sân cỏ ở Anh.

Alcaraz hiện đang dẫn trước trong cuộc đối đầu với tỷ số 9-5 và đã giành chiến thắng trong ba lần gặp nhau gần nhất trên sân cứng.

Trận chung kết cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi số 1 của năm. Nếu Alcaraz giành chiến thắng trong trận chung kết và nới rộng khoảng cách dẫn trước 1890 điểm hiện tại trong cuộc đua ATP Live Race to Turin thêm 700 điểm, Sinner sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để kết thúc năm thứ hai liên tiếp ở vị trí số 1.

Sau khi lọt vào bán kết US Open lần thứ hai, Auger-Aliassime đã tăng 14 bậc lên vị trí số 13 trên bảng xếp hạng ATP trực tiếp, thành tích cao nhất của anh kể từ tháng 8 năm 2023. Anh có thành tích 34-18 trong mùa giải hiện tại.

Nhìn về cuộc gặp gỡ thứ năm trong năm với Alcaraz, Sinner cho biết anh tự tin mình sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và rất thích thú khi được gặp lại đối thủ lớn của mình.

Sinner nói: "Không có gì quá nghiêm trọng cả. Tôi đã giao bóng nhanh hơn một chút, nên không có gì nghiêm trọng cả. Tôi cảm thấy sự cạnh tranh của chúng tôi thực sự đã bắt đầu từ đây, với một trận đấu tuyệt vời. Giờ chúng tôi là hai tay vợt khác nhau, sự tự tin cũng khác nhau. Vậy nên hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã chơi khá nhiều trong năm nay, nên chúng tôi hiểu nhau rất rõ".