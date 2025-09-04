Đánh bại đồng hương Musetti, Sinner vào bán kết US Open

Lịch thi đấu bán kết đơn nam US Open Carlos Alcaraz - Novak Djokovic (2h, ngày 6/9) Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner (2h, ngày 6/9)

Jannik Sinner đã trình diễn một phong độ gần như hoàn hảo tại US Open vào sáng 4/9 khi đánh bại đồng hương Lorenzo Musetti với tỷ số 6-1, 6-4, 6-2 trong trận tứ kết toàn Ý đầu tiên của một giải Grand Slam dành cho nam. Chiến thắng này đưa Sinner trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết của cả bốn giải Grand Slam trong một mùa giải, sau Rafael Nadal (2008).

Sinner đã dễ dàng thắng Musetti (Ảnh: Getty).

Sau khi chỉ để thua ba game trước Alexander Bublik ở vòng bốn, Sinner tiếp tục thể hiện sự áp đảo trước Musetti. "Chúng tôi rất hiểu nhau. Chúng tôi đến từ cùng một quốc gia. Lần nào chúng tôi cũng có rất nhiều tay vợt người Ý tham gia bốc thăm. Tôi biết ở đây có rất nhiều người Ý, nên thật tuyệt khi được chơi ở đây. Rõ ràng không giống như khi cùng nhau chơi ở Davis Cup và những giải tương tự, chúng tôi phải gác lại tình bạn trong trận đấu, khi chúng tôi bắt tay nhau, mọi thứ đều ổn", Sinner chia sẻ sau chiến thắng kéo dài 2 giờ.

Anh nói thêm: "Theo quan điểm của tôi, đây là một màn trình diễn tuyệt vời, rất chắc chắn. Đặc biệt là khởi đầu trận đấu rất tốt".

Sinner đã giành chiến thắng ba giải Grand Slam trên sân cứng gần đây nhất, anh đã kéo dài chuỗi trận thắng của mình tại các sự kiện đó lên 26 trận, ngang bằng với Novak Djokovic và Ivan Lendl về chuỗi trận thắng trên sân cứng dài thứ ba ở nội dung đơn nam tại các giải đấu lớn.

Với mục tiêu vượt qua đối thủ Carlos Alcaraz tại Flushing Meadows để giữ vững vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, Sinner trước tiên sẽ hướng sự chú ý tới đối thủ bán kết Felix Auger-Aliassime, một trong số ít tay vợt có lợi thế đối đầu đối đầu (2-1) so với hạt giống số 1. Tháng trước, Sinner đã dễ dàng vượt qua Auger-Aliassime tại Cincinnati, chỉ để thua hai game trong trận tứ kết. Cả hai chiến thắng của Auger-Aliassime trước Sinner đều diễn ra vào năm 2022.

Sinner liên tục áp đặt ý chí lên Musetti, bám sát đường biên cuối sân, liên tục bứt phá và buộc hạt giống số 10 phải chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu. Anh hiếm khi để Musetti có cơ hội phản công, giành 91% (42/46) điểm giao bóng một. Musetti chỉ giành được 18 trong số 75 điểm trả giao bóng của trận đấu và không tận dụng được bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào trong số bảy cơ hội bẻ giao bóng của mình.

Theo thống kê, Sinner chỉ còn thiếu một chiến thắng nữa là đạt mốc 300 trận thắng ở cấp độ giải đấu, tay vợt người Ý đang nắm giữ thành tích 36-4 trong mùa giải. Ở tuổi 24 và 18 ngày, Sinner là tay vợt trẻ nhất đạt 25 trận thắng tại các giải đấu lớn trong một mùa giải, vượt qua Mats Wilander (24 tuổi, 20 ngày vào năm 1988).

Sinner đang trên đường đối đầu với Alcaraz lần thứ năm liên tiếp tại các giải đấu mà cả hai đều tham gia, cuộc đụng độ gần đây nhất giữa họ diễn ra tại Cincinnati, nơi tay vợt người Ý bị ốm trước trận chung kết rất được mong đợi và phải nghỉ thi đấu sau năm game.

Sinner đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 4 liên tiếp trên mặt sân cứng (Ảnh: Getty).

Tay vợt từng 20 lần vô địch các giải đấu chuyên nghiệp đã thể hiện phong độ tốt nhất trong hai tuần qua, chỉ để thua một set (trước Shapovalov ở vòng 3) trong toàn bộ giải đấu. Sinner đã thua 38 game sau 5 trận, trở thành tay vợt có số game thua ít thứ hai trên đường vào bán kết US Open kể từ năm 2020. Năm ngoái, Jack Draper chỉ thua 36 game trên đường vào bán kết.

Sinner đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 5 và thứ hai tại US Open. Nếu chiến thắng tại New York, đây sẽ là danh hiệu Grand Slam thứ 4 của anh trong 5 lần tham dự Grand Slam gần nhất, với lần duy nhất anh bỏ lỡ là Roland Garros năm nay, nơi Sinner để vuột mất ba điểm vô địch trong trận chung kết kinh điển với Alcaraz.

Sinner và Alcaraz đã chia sẻ 7 danh hiệu Grand Slam gần nhất và đang tiến gần đến việc kéo dài chuỗi trận lên con số 8, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp bộ đôi này không để tuột bất kỳ trận Grand Slam nào trong năm dương lịch. Sinner đang đứng thứ hai trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, anh kém người đứng đầu Alcaraz 2.290 điểm trước khi bước vào vòng bán kết vào ngày 6/9.