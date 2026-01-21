Alcaraz thể hiện bản lĩnh số một thế giới sau màn đấu nghẹt thở

Nỗ lực hoàn tất Career Grand Slam của Carlos Alcaraz tại Australian Open đã đối mặt với thử thách đáng kể vào chiều 21/1, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn xuất sắc vượt qua Yannick Hanfmann với tỷ số 7-6(4), 6-3, 6-2, duy trì chuỗi trận bất bại tại Melbourne mà không thua set nào.

Alcaraz vượt qua thử thách mang tên Hanfmann tại vòng hai Ausrtalian Open (Ảnh: Getty).

Trong set đầu tiên kéo dài 78 phút, dài nhất trong sự nghiệp Grand Slam của Alcaraz, chứng kiến Hanfmann (hạng 102 ATP) gây ra nhiều khó khăn cho hạt giống số một. Tay vợt người Đức đã dẫn trước 3-1 trong set đầu và cứu được hai break-point quan trọng ở game 11, thậm chí vươn lên dẫn 4-3 trong loạt tie-break. Tuy nhiên, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh khi ghi liền bốn điểm để giành chiến thắng set đấu.

Hanfmann đã không thể duy trì được lợi thế sau khi để tuột mất set đầu tiên. Dù không thể hiện rõ trên sân, tay vợt 34 tuổi người Đức còn phải đối mặt với chấn thương cơ chéo bụng và cần sự chăm sóc y tế giữa set hai và set ba. Trong khi đó, Alcaraz đã không cho đối thủ thêm cơ hội bẻ giao bóng cho đến game cuối cùng của trận đấu, nơi anh cứu thành công bốn break-point. Theo thống kê, Alcaraz đã ghi 11 cú ace, trong đó có bốn cú liên tiếp ở game giao bóng mở màn của set cuối.

Hạt giống số 1 sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa tay vợt vượt qua vòng loại Michael Zheng hoặc hạt giống số 32 Corentin Moutet ở vòng ba. Alcaraz hiện chỉ còn cách hai chiến thắng nữa để cân bằng thành tích tốt nhất của anh tại Australian Open, đó là vào tứ kết trong hai năm gần nhất.

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban NHa đang hướng tới mục tiêu trở thành người trẻ nhất trong lịch sử hoàn tất Career Grand Slam ở nội dung đơn nam, đồng thời là người trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở giành bảy danh hiệu Grand Slam đơn.