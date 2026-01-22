Sinner thắng dễ, Djokovic thẳng tiến tại Australian Open

Jannik Sinner tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ ba liên tiếp một cách đầy thuyết phục khi dễ dàng vượt qua tay vợt chủ nhà James Duckworth với tỷ số 6-1, 6-4, 6-2 trong trận đấu diễn ra vào chiều 22/1.

Hạt giống số 2 thể hiện phong độ lạnh lùng và hiệu quả, nối dài chuỗi thành tích bất bại 9-0 trước các tay vợt Australia tại các giải Grand Slam. Sinner gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong các game giao bóng của mình, hóa giải thành công cả ba break-point phải đối mặt.

Sinner ăn mừng chiến thắng ở vòng hai Australian Open (Ảnh: Getty).

“Mỗi trận đấu đều rất khó khăn, vì vậy tôi rất vui khi có mặt ở vòng tiếp theo. Hôm nay tôi trả giao bóng rất tốt và giao bóng cũng hiệu quả, nên tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi muốn cảm ơn khán giả. Tôi biết mình không phải người Australia, nhưng các bạn đã cổ vũ rất công bằng, xin cảm ơn sự ủng hộ đó", Sinner chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sân.

Chiến thắng này đưa Sinner vào vòng ba, nơi anh sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ, Eliot Spizzirri. Dù chỉ có thể chạm trán đối thủ kình địch và tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz ở trận chung kết, ngôi sao người Italy vẫn không quên pha đùa vui khi được hỏi về những cú bỏ nhỏ.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết ai có cú bỏ nhỏ hay nhất, dĩ nhiên rồi là Carlos Alcaraz”, Sinner nói về Alcaraz, đối thủ mà anh đã cùng nhau chia sẻ 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất.

Hiện đang xếp hạng 2 ATP, Sinner đang hướng tới cột mốc lịch sử khi trở thành tay vợt nam thứ hai trong Kỷ nguyên Mở, sau Novak Djokovic, giành ba chức vô địch Australian Open liên tiếp.

Djokovic duy trì sự ổn định cao tại Australian Open (Ảnh: Getty).

Novak Djokovic đã thể hiện phong độ ấn tượng khi dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục ở vòng hai Australian Open vào chiều 22/1. Nhà vô địch kỷ lục 10 lần đã đánh bại Francesco Maestrelli với tỷ số 6-3, 6-2, 6-2, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đây là trận đấu thứ hai của Djokovic kể từ khi anh đăng quang danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp tại Athens hồi tháng 11. Tay vợt 38 tuổi vẫn di chuyển thanh thoát và thực hiện những cú đánh "ngọt" suốt buổi chiều, một tín hiệu tích cực cho phong độ của ngôi sao người Serbia ở giai đoạn đầu giải đấu.

Chia sẻ về điều kiện thi đấu, Djokovic cho biết: “Cảm giác như đang chơi ở hai giải đấu hoàn toàn khác nhau khi thi đấu ban đêm ở vòng một và ban ngày hôm nay, đặc biệt là với gió. Năm nay dường như gió mạnh hơn bất kỳ năm nào tôi từng thi đấu ở Australia. Tôi phải điều chỉnh và thích nghi, đồng thời đối mặt với một đối thủ có cú giao bóng rất mạnh. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ đều ổn. Tôi hài lòng với cách mình di chuyển và đánh bóng”.

Djokovic đã cán mốc 100 trận thắng tại Australian Open ngay ở vòng mở màn, anh cần tới bảy set-point để khép lại set đầu tiên kéo dài 47 phút. Anh hoàn toàn làm chủ các pha đôi công cuối sân và đặc biệt hài lòng với khả năng giao bóng vượt trội khi giành tới 86% (43/50) số điểm giao bóng một thành công. Khi đối mặt hai break-point ngay game giao bóng đầu tiên của set hai, Djokovic đã khiến đối thủ mắc lỗi trả giao bóng thuận tay. Trước trận, Maestrelli từng gọi cuộc chạm trán với chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam là “một trong những điều phấn khích nhất cuộc đời tôi”.

Djokovic vui vẻ ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Getty).

Djokovic chỉ còn cách cột mốc 400 chiến thắng tại các giải Grand Slam đúng một trận. Nếu vượt qua đối thủ tiếp theo là Botic van de Zandschulp hoặc Shang Juncheng, anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử đạt 400 trận thắng ở các giải Grand Slam. Van de Zandschulp từng gây sốc khi đánh bại Djokovic tại Masters 1000 Indian Wells năm ngoái, qua đó cân bằng thành tích đối đầu 1-1. Djokovic chưa từng chạm trán Shang.

Thi đấu Australian Open lần thứ 21 tại Melbourne Park, Djokovic được xếp nhánh có thể gặp tay vợt Italy, Lorenzo Musetti, ở tứ kết và đương kim vô địch hai lần liên tiếp Jannik Sinner tại bán kết.

Ở một diễn biến khác, Musetti đã vượt qua đồng hương Lorenzo Sonego với tỷ số 6-3, 6-3, 6-4 để tái lập thành tích tốt nhất trong sự nghiệp tại Grand Slam đầu tiên của mùa giải. Hạt giống số 5 tạo ra tới 23 cơ hội bẻ game giao bóng và tận dụng thành công 6 lần. Tay vợt 23 tuổi sẽ chạm trán hạt giống số 31 Stefanos Tsitsipas hoặc tay vợt CH Séc Tomas Machac ở vòng đấu tiếp theo.