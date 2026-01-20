Sinner trở lại Rod Laver Arena đầy thuyết phục

Đương kim vô địch hai lần liên tiếp, Jannik Sinner đang dẫn trước 6-2, 6-1 thì Hugo Gaston không thể tiếp tục thi đấu tại Rod Laver Arena. Trước đó, tay vợt người Pháp đã phải gọi bác sĩ ngay sau set mở màn.

“Tôi thấy anh ấy không còn giao bóng với tốc độ cao, đặc biệt là trong set hai, nhưng đây không phải cách bạn muốn giành chiến thắng trong một trận đấu", Sinner chia sẻ. Anh hiện dẫn 3-0 trong loạt đối đầu với Gaston. “Anh ấy là một tay vợt rất tài năng, vì thế tôi biết mình phải chơi ở đẳng cấp rất cao và cố gắng tấn công nhiều nhất có thể, điều mà tôi đã làm được. Vì vậy tôi rất vui, thực sự rất vui khi được trở lại đây”, Sinner nói thêm.

Sinner chỉ phải thi đấu hai set sau khi đối thủ bỏ cuộc (Ảnh: Getty).

Sinner đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt thứ hai trong Kỷ nguyên Mở giành ba chức vô địch Australian Open liên tiếp, sau những chuỗi đăng quang của Novak Djokovic giai đoạn 2011-13 và 2019-21. Ở vòng hai, tay vợt 24 tuổi sẽ chạm trán suất đặc cách của nước chủ nhà James Duckworth, người đã vượt qua “lucky loser” Dino Prizmic với tỷ số 7-6(4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3.

Trong game thứ sáu của set thứ nhất, Sinner đã tung ra một cú bỏ nhỏ tinh tế để giành break-point, khiến Gaston ngã dài trong nỗ lực tuyệt vọng để với tới bóng. Sinner đã tiến đến lưới để hỏi thăm đối thủ, dù Gaston dường như không bị chấn thương từ tình huống ngã, và quãng thời gian chăm sóc y tế sau đó được cho là không liên quan đến pha bóng này.

“Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi rất hài lòng với cách mình khởi đầu hôm nay. Dĩ nhiên có một chút căng thẳng, nhưng giờ là lúc tận hưởng. Chúng tôi tập luyện vì những khoảnh khắc như thế này, nên thật tuyệt khi được trở lại đây", Sinner nói thêm.

Sinner gặp áp lực ngay trong game giao bóng đầu tiên khi bị dẫn 0-40, nhưng đó chỉ giống như một màn khởi động kéo dài. Tay vợt người Ý bình tĩnh cứu cả ba break-point và sau đó anh không phải đối mặt với thêm break-point nào nữa trước khi khép lại trận đấu sau 68 phút.

Sinner có phong độ tốt ngay ở trận đầu ra quân (Ảnh: Getty).

Ở một diễn biến khác, Taylor Fritz đã vượt qua thử thách khó chịu ở trận ra quân để giành vé vào vòng hai, anh đánh bại Valentin Royer 7-6(5), 5-7, 6-1, 6-3 sau 3 giờ 2 phút thi đấu. Tay vợt số 9 thế giới đạt thành tích tốt nhất tại Melbourne Park là có mặt tại tứ kết năm 2024, anh sẽ đối đầu Vit Kopriva ở vòng kế tiếp.

“Hai set đầu thực sự là một cuộc chiến, rất tốn thể lực. Tôi rất vui với cách mình trở lại sau set hai. Tôi nghĩ mình đã chơi với phong độ rất tốt trong set ba và set bốn. Tôi cảm thấy rất bình tĩnh và tự tin trong hai set đó", Fritz chia sẻ.