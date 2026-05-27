Sinner thị uy sức mạnh ở Roland Garros, nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng

Jannik Sinner đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại Roland Garros 2026. Tay vợt số 1 thế giới đã thể hiện phong độ hủy diệt trên sân Philippe-Chatrier khi đánh bại tay vợt nhận vé đặc cách người Pháp Clement Tabur với tỷ số 6-1, 6-3, 6-4 ở vòng một.

Jannik Sinner dễ dàng đánh bại tay vợt của nước chủ nhà (Ảnh: Getty).

Sinner từng bỏ lỡ ba championship-point trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết năm ngoái, anh đã trở lại Paris với quyết tâm khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu. Dù nỗi đau từ thất bại vẫn còn ám ảnh, tay vợt 24 tuổi người Italy bước vào giải đấu với động lực lớn hơn bao giờ hết, hướng tới mục tiêu trở thành người thứ bảy trong Kỷ nguyên Mở hoàn tất Career Grand Slam.

“Tôi rất vui khi được trở lại đây. Đây là một nơi rất đặc biệt và nhìn chung tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Các trận đấu vòng đầu tiên chưa bao giờ dễ dàng, nhưng được khởi đầu giải đấu trong một trận đấu buổi tối càng đặc biệt hơn, vì vậy cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại cổ vũ”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Trong lần đầu chạm trán tay vợt hạng 171 thế giới Tabur, Sinner kiểm soát hoàn toàn thế trận, anh tung ra 40 cú đánh ghi điểm trực tiếp và không phải đối mặt với break-point. Tay vợt người Italy cũng thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng, nổi bật là cú thuận tay cứu bóng khó từ cuối sân trước khi tung cú trái tay ghi điểm đẹp mắt ở set ba.

Jannik Sinner chơi với phong độ độ cao ngay trận mở màn Roland Garros (Ảnh: Getty).

Sinner đang sở hữu chuỗi 30 trận thắng liên tiếp sau khi thâu tóm toàn bộ 5 danh hiệu ATP Masters 1000 mùa này tại Indian Wells Masters, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open và Italian Open. Với chức vô địch ở Rome cách đây 9 ngày, anh trở thành tay vợt thứ hai và cũng là người trẻ nhất sau Novak Djokovic hoàn tất Career Golden Masters.

Mọi sự chú ý tại Paris trong hai tuần tới sẽ dồn vào hành trình chinh phục Career Grand Slam của tay vợt đã sở hữu bốn danh hiệu Grand Slam này. Đối thủ tiếp theo của Sinner ở vòng hai là Juan Manuel Cerundolo, người trước đó đã đánh bại Jacob Fearnley với tỷ số 6-2, 7-6(0), 7-6(7).

Daniil Medvedev năm thứ hai liên tiếp thua ở vòng một Roland Garros (Ảnh: Getty).

Daniil Medvedev một lần nữa phải nếm trải sự cay đắng tại Roland Garros khi anh tiếp tục dừng bước ngay vòng một sau một trận đấu kéo dài năm set. Năm ngoái, cựu số 1 thế giới ATP đã để thua Cameron Norrie cũng sau năm set, dù từng nắm lợi thế break ở set quyết định. Năm nay kịch bản tương tự gần như lặp lại nguyên vẹn khi Medvedev thêm một lần đánh rơi lợi thế trong set năm và nhận thất bại sau năm set, lần này trước Adam Walton. Tay vợt người Australia thắng chung cuộc với tỷ số 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 để tiến vào vòng hai.

“Tôi muốn thi đấu ở các giải Grand Slam. Tôi biết mình đang có thể trạng tốt và cũng có thể chơi tốt tại Roland Garros. Tôi đã làm được điều đó. Chỉ là ở đây mọi thứ khó khăn hơn với tôi, và các trận vòng một thường khó khăn hơn, nhưng tôi sẽ luôn trở lại nơi này", Medvedev chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.