Sinner hướng tới kỳ tích Roland Garros sánh ngang Nadal

Jannik Sinner đến Paris tuần này với mục tiêu chinh phục một kỳ tích mà trước đây mới chỉ có một người làm được, đó là sánh ngang Rafael Nadal (năm 2010) để trở thành tay vợt thứ hai giành trọn bộ ba danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện, rồi sau đó đăng quang tại Roland Garros trong cùng một mùa giải.

Tay vợt 24 tuổi đã thống trị mùa giải trên sân đất nện trong 6 tuần qua khi lên ngôi tại các giải ở Monte Carlo, Madrid Open và Rome Masters, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters. Tuy nhiên, sau những hành trình đầy thử thách ở mỗi giải đấu, vẫn có những nghi ngại về việc thể lực của tay vợt số một thế giới có bị ảnh hưởng trước thềm Grand Slam thứ hai trong năm hay không.

Jannik Sinner đang hướng tới danh hiệu Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Dẫu vậy, Sinner đã xoa dịu những lo ngại ấy trong buổi họp báo trước thềm Roland Garros hôm 22/5.

“Đó là một giai đoạn rất dài nhưng cực kỳ tích cực. Tôi may mắn khi đang ở vị trí này. Tôi nghĩ rằng thắng liên tục rồi cảm thấy hơi mệt vẫn tốt hơn là cảm thấy rất khỏe nhưng lại bị loại từ những vòng đầu”, Sinner chia sẻ. Tay vợt người Italy đang sở hữu chuỗi 29 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất sự nghiệp kể từ giải Indian Wells hồi tháng 3.

Sinner nói tiếp: “Tôi cố gắng duy trì sự cân bằng trong tập luyện lúc này. Điều quan trọng là phải biết khi nào cần tăng cường độ, khi nào cần giảm tải để sẵn sàng cho trận đấu vòng một. Tôi nghĩ sự háo hức với giải đấu cũng giúp bạn tìm thấy thêm năng lượng”.

Tuần trước, Sinner trở thành tay vợt Italy đầu tiên vô địch Rome Masters kể từ Adriano Panatta vào năm 1976. Tay vợt 24 tuổi cũng tiết lộ cách anh tận dụng quãng thời gian nghỉ ngắn sau chiến thắng hôm chủ nhật trước khi đến Paris.

“Tôi đã về nhà bố mẹ vài ngày. Tôi ở đó nghỉ ngơi rồi đến Paris hôm thứ năm. Tôi cố gắng hồi phục đôi chút. Hiện tôi vẫn trong quá trình hồi phục và hy vọng sẽ đạt trạng thái tốt nhất cho trận đấu vòng đầu tiên”, Sinner nói.

Jannik Sinner tập luyện trước thềm Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Sinner đang theo đuổi danh hiệu Career Grand Slam tại Paris, sau khi từng vô địch Australian Open (2024, 2025), Wimbledon (2025) và US Open (2024). Năm ngoái, tay vợt người Italy chỉ còn cách chức vô địch Roland Garros đúng một điểm, trước khi thất bại trước Carlos Alcaraz trong một trong những trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất lịch sử.

Sinner sẽ khởi đầu chiến dịch năm nay bằng cuộc đối đầu với suất đặc cách chủ nhà Clement Tabur và bày tỏ sự háo hức khi trở lại Paris.

“Đây là một giải đấu rất đặc biệt với tôi và mọi thứ ngày càng tốt hơn qua từng năm. Năm ngoái chúng tôi đã ở rất gần chức vô địch. Cảm xúc và sự kết nối với khán giả thật tuyệt vời. Có rất nhiều trẻ em trên khán đài và tôi rất thích điều đó. Dĩ nhiên tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra, nhưng nhìn chung tôi vẫn có những cảm xúc rất tích cực”, Sinner khẳng định.

Theo thống kê, Sinner đang sở hữu thành tích 36 thắng và 2 thua trong mùa giải năm nay, đồng thời hướng tới danh hiệu thứ 6 trong năm.