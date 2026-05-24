Sinner trước cơ hội lịch sử tại Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Paris vào chiều nay (24/5), gần bốn tháng sau chiến thắng lịch sử của Carlos Alcaraz tại Melbourne Park, nơi anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam sau chức vô địch Australian Open. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt đáng tiếc vì chấn thương cổ tay, mở ra cơ hội lớn cho Jannik Sinner hoàn tất Career Grand Slam của riêng mình.

Liệu Sinner có thể bị đánh bại?

Jannik Sinner là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch đơn nam tại Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Thật khó tin khi nghĩ rằng Sinner có thể bị đánh bại một cách dễ dàng nếu nhìn vào sự thống trị của anh thời gian gần đây. Tuy nhiên, không lâu trước đó tay vợt người Italy từng trải qua giai đoạn chững lại về phong độ. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch Australian Open của anh bị Djokovic chặn đứng, trước khi tiếp tục nhận thất bại trước tài năng trẻ CH Séc Jakub Mensik tại Doha chỉ hai tuần sau đó. Khi ấy, tay vợt số một thế giới trên mặt sân cứng bất ngờ không còn tạo ra cảm giác bất khả chiến bại như trước.

Sau thất bại trước Mensik, nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi về phong độ của nhà vô địch người Italy. Lối chơi của Sinner vốn ổn định và vận hành gần như một cỗ máy, với sự chính xác cùng sức mạnh đủ để áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, anh bị cho là thiếu sự biến hóa và có phần dễ đoán, dù vẫn đủ khả năng tiến sâu tại các giải Grand Slam.

Đó chỉ là một giai đoạn chững lại hay đối thủ đã tìm ra cách hóa giải anh? Ba tháng sau thất bại đó, câu trả lời đã rõ: đó chỉ là sự bất thường nhất thời, bởi Sinner đã trở lại mạnh mẽ.

Anh bước vào Roland Garros 2026 với vị thế ứng viên số một sau chuỗi 6 danh hiệu Masters liên tiếp, điều chưa từng có trong lịch sử, bắt đầu từ Paris Masters tháng 10 năm ngoái, tiếp nối bằng các chức vô địch Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Masters và Rome Masters. Riêng 5 danh hiệu gần nhất đến chỉ trong vòng ba tháng.

Khi vô địch Rome Masters, Sinner trở thành người thứ hai sau Djokovic giành trọn bộ danh hiệu Masters. Đây là hệ thống giải đấu chỉ đứng sau Grand Slam về tầm vóc. Chuỗi thống trị đó, cộng thêm việc đương kim vô địch Alcaraz vắng mặt vì chấn thương cổ tay nghiêm trọng và những dấu hỏi xoay quanh các đối thủ khác, giúp Sinner nổi lên là ứng viên sáng giá nhất tại Paris.

Nếu vô địch, anh sẽ gia nhập nhóm những tay vợt nam trong Kỷ nguyên Mở hoàn tất Career Grand Slam gồm Rod Laver, Andre Agassi, Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Alcaraz. Alcaraz lập kỷ lục khi hoàn thành kỳ tích này ở tuổi 22 tại Melbourne, nhưng việc Sinner có thể giành đủ mọi danh hiệu Grand Slam và Masters ở tuổi 24 cũng là thành tích đáng kinh ngạc.

Sinner đã thay đổi điều gì?

Lối chơi của Jannik Sinner đã trở nên đa dạng hơn trước (Ảnh: Getty).

Sau thất bại trước Alcaraz tại New York năm ngoái, Sinner thừa nhận anh cần trở nên khó đoán hơn và đã nỗ lực cải thiện điều đó. Lối chơi của anh giờ đa dạng hơn, xuất hiện nhiều biến hóa hơn. Khi đánh bại Alcaraz trong trận chung kết Monte Carlo, Sinner thậm chí còn thực hiện nhiều cú bỏ nhỏ hơn đối thủ người Tây Ban Nha. Đáng tiếc, Alcaraz sau đó chỉ thi đấu thêm một trận ở Barcelona trước khi phải rút lui, anh cũng sẽ bỏ lỡ Wimbledon.

Giao bóng của Sinner cũng đang ở mức xuất sắc. Độ chính xác gần như không có đối thủ, kết hợp với các yếu tố khác trong lối chơi đã khiến những game cầm giao bóng của anh gần như bất khả xâm phạm trong thời gian qua.

Liệu anh có thể bị đánh bại ở Paris? Với phong độ hiện tại, điều đó sẽ là cú sốc cực lớn. Nhà vô địch US Open, Daniil Medvedev thừa nhận điều đó là “cực kỳ khó”. “Để thắng Sinner, bạn phải chơi ở đẳng cấp cao nhất trong suốt 4 hoặc 5 set. Bạn phải chạy tốt, mạnh mẽ, giao bóng hay, trả giao bóng tốt. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, bởi trận đấu của cậu ấy đang ở mức đỉnh cao ở mọi khía cạnh”, tay vợt người Nga nói với The Guardian.

Tuy nhiên, Sinner vẫn chưa từng vô địch Roland Garros. Ở những trận đấu kéo dài năm set trong điều kiện thời tiết nóng, anh từng bộc lộ điểm yếu như tại Melbourne hồi tháng 1. Và tuần đầu tiên tại Paris được dự báo sẽ khá nóng.

Những bất ngờ luôn có thể xảy ra. Robin Soderling từng khiến Rafael Nadal phải ôm hận ở Roland Garros bằng cách chấp nhận mạo hiểm trong mọi tình huống cân bằng và chơi với tinh thần “được ăn cả ngã về không”. Có lẽ cần một màn trình diễn tương tự để ngăn cản Sinner.

Ai có thể ngăn cản Sinner?

Novak Djokovic vẫn là một ẩn số tại Roland Garros năm nay (Ảnh: Getty).

Bất kỳ tay vợt nào cũng có thể trải qua một ngày thi đấu dưới sức, và với sự hiện diện của những nhà vô địch như Djokovic, Roland Garros vẫn rất đáng chờ đợi. Không ai hiểu rõ sự khó khăn khi chinh phục Roland Garros hơn Djokovic. Anh và Stan Wawrinka là hai cựu vô địch Roland Garros ở nội dung đơn nam năm nay. Djokovic cũng là người duy nhất đánh bại Alcaraz tại Paris trong hai năm gần đây, khi giành HCV Olympic Paris 2024.

Kể từ khi Djokovic giành Grand Slam thứ 24 tại US Open 2023, Sinner và Alcaraz đã thay nhau thống trị các giải đấu lớn. Dù vậy, Djokovic vẫn tiếp tục tạo ra những cột mốc đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 30. Anh từng chơi xuất sắc để đánh bại Sinner sau năm set ở Melbourne hồi tháng 1 trước khi thua Alcaraz. Djokovic hiểu rằng tại Paris hay London trong 6 tuần tới, anh chỉ cần vượt qua một đối thủ lớn, chứ không phải hai người.

Thời Big Three thống trị, các đối thủ thường than phiền rằng đánh bại một người đã khó, thắng liên tiếp hai người gần như bất khả thi. Djokovic chắc chắn vẫn tin vào cơ hội của mình. Vấn đề nằm ở chỗ anh thi đấu rất ít kể từ Australian Open và bị loại sớm tại Rome Masters trước Dino Prizmic. Dù vậy, Djokovic luôn có khả năng tìm lại phong độ đúng thời điểm.

Nếu những ứng viên hàng đầu bất ngờ sảy chân, Alexander Zverev có thể là người tận dụng thời cơ. Tay vợt người Đức đã vào chung kết Grand Slam tại Melbourne, Roland Garros và New York, nhưng vẫn chưa tìm ra cách chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên.

Những tài năng trẻ hứa hẹn ở Roland Garros

Đầu năm ở Australia có một giải Challenger tại Canberra thường được giới chuyên môn theo dõi để tìm kiếm những ngôi sao tương lai.

Tài năng trẻ Rafael Jodar tiến bộ mạnh mẽ trong vài tháng gần đây (Ảnh: Getty).

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất hiện nay là Rafael Jodar - “Rafa mới” của Tây Ban Nha. Anh cùng mang tên Rafael, cùng quốc tịch với huyền thoại Nadal và cũng sở hữu kỹ năng xuất sắc. Tay vợt thuận tay phải này vào chung kết ở Canberra hồi tháng 1 trước khi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Trong mùa giải trên mặt sân đất nện, khi Sinner khẳng định vị thế số một, Jodar cũng tạo tiếng vang với hàng loạt chiến thắng trước các đối thủ mạnh, trong đó có màn hủy diệt Alex de Minaur tại Madrid. Chỉ sau vài tháng thi đấu chuyên nghiệp, anh đã được xếp hạt giống ở Grand Slam và không nhiều tay vợt muốn chạm trán anh.

Joao Fonseca đã nổi tiếng hơn và thời gian gần đây cho thấy anh vượt qua được vấn đề thể lực từng gây khó khăn hồi đầu năm. Tay vợt Brazil đã đối đầu cả Alcaraz lẫn Sinner trong những tháng gần đây và để lại nhiều dấu ấn tích cực. Sự kỳ vọng dành cho anh hoàn toàn có cơ sở.

Một cái tên khác cần chú ý là Alexander Blockx, tay vợt người Bỉ từng vô địch ở Canberra. Alex de Minaur chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm bởi Blockx có thể là đối thủ ở vòng hai. Tay vợt Australia từng rất vất vả mới vượt qua được Blockx tại Monte Carlo, trước khi đối thủ này tiếp tục vào bán kết Madrid Masters.

Đây là những tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ thách thức trật tự do Sinner và Alcaraz thiết lập trong những năm tới.