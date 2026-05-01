Sinner vô địch Rome Masters, hoàn tất 9 danh hiệu Masters 1000

Jannik Sinner đã trở thành tay vợt người Italy đầu tiên vô địch Rome Masters kể từ Adriano Panatta vào năm 1976, sau khi đánh bại Casper Ruud với tỷ số 6-4, 6-4 trong trận chung kết diễn ra vào tối 17/5. Chiến thắng này không chỉ mang về cho Sinner danh hiệu ATP Masters 1000 thứ sáu liên tiếp mà còn giúp anh hoàn tất Career Golden Masters, bộ sưu tập đủ cả 9 danh hiệu ATP Masters 1000, qua đó trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử làm được điều này, sau Novak Djokovic vào năm 2018.

Jannik Sinner vô địch Rome Masters 2026 (Ảnh: Getty).

Trận chung kết kéo dài 1 giờ 44 phút đã chứng kiến tay vợt số 1 thế giới vượt qua áp lực và sự khởi đầu chậm chạp để giành chiến thắng thuyết phục.

"Tôi nghĩ năm nay đánh dấu tròn 50 năm kể từ lần gần nhất một tay vợt Italy vô địch giải đấu này và tôi thực sự rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều chịu áp lực lớn, đây không phải trận đấu hoàn hảo của cả hai, nhưng tôi rất vui. Hai tháng rưỡi vừa qua thật phi thường", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Trước trận chung kết, đã có những lo ngại về thể trạng của Sinner sau trận bán kết kéo dài với Daniil Medvedev. Tuy nhiên, thi đấu chung kết, anh đã di chuyển linh hoạt và đầy tự tin. "Đây là trận đấu rất khắc nghiệt về thể lực nhưng tôi rất vui. Tôi muốn cảm ơn đội ngũ thể lực của mình. Họ luôn giúp tôi duy trì tình trạng cơ thể tốt nhất, điều quan trọng không kém các huấn luyện viên chuyên môn", Sinner nói thêm.

Mặc dù Ruud khởi đầu mạnh mẽ, dẫn trước 2-0 ở set đầu, Sinner nhanh chóng lấy lại nhịp độ và xoay chuyển thế trận. Anh tạo bước ngoặt để vươn lên dẫn 5-4 bằng một cú bỏ nhỏ hoàn hảo, bẻ game giao bóng của đối thủ và sau đó thắng game trắng để khép lại set mở màn. Bước sang set hai, Sinner tiếp tục tạo lợi thế sớm với một break ngay game đầu tiên và kết thúc trận đấu ở cơ hội đầu tiên, nâng thành tích mùa giải lên 36 thắng và chỉ 2 thua.

Jannik Sinner tìm lại phong độ thăng hoa ở trận chung kết (Ảnh: Getty).

Trong lễ trao giải, Ruud đã dành nhiều lời ngợi khen cho đối thủ: "Xin chúc mừng Jannik với danh hiệu đầu tiên tại đây. Những gì cậu đang làm trong năm nay thật khó diễn tả bằng lời. Với tư cách là một tay vợt thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, tôi hiểu điều đó khó đến thế nào. Thật vinh dự khi được chứng kiến cậu thi đấu và được đối đầu trên sân hôm nay. Chúc mừng cậu đã làm nên lịch sử cho bản thân, đất nước và đội ngũ của mình".

Với chiến thắng này, Sinner đã thắng liên tiếp 34 trận tại các giải Masters 1000, kỷ lục mới, vượt qua cột mốc 31 trận của Djokovic. Anh cũng trở thành tay vợt thứ hai sau Rafael Nadal (năm 2010) giành trọn bộ ba Masters 1000 trên mặt sân đất nện trong cùng một mùa giải. Đáng chú ý, Sinner đã sở hữu 5 danh hiệu Masters 1000 trong năm nay và chỉ còn cách kỷ lục 6 danh hiệu trong một mùa của Djokovic đúng một chức vô địch.